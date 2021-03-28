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Dani Alves vê ida ao São Paulo como momento mais feliz de sua carreira

Em seus Instagram, o camisa 10 do Tricolor respondeu perguntas sobre sua carreira e sua vida, dando declarações polêmicas e revelando seus objetivos para o futuro...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 08:00
Crédito: Daniel Alves fala sobre o momento mais feliz de sua carreira (Reprodução/ Instagram
Neste sábado (27), Daniel Alves decidiu interagir com seus seguidores por meio de seu Instagram. Ao responder perguntas de fãs e torcedores, o camisa 10 citou sua ida ao São Paulo como o momento mais feliz de sua carreira. O atleta está no Tricolor desde 2019.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Em sua conta no Instagram, o meia abriu uma caixa de perguntas, para poder tirar algumas dúvidas de seus fãs sobre sua carreira, sua vida e, inclusive, algumas particularidades.
Perguntado sobre o momento mais feliz de sua carreira, Daniel respondeu:
- Realizar o sonho de vestir a camisa do São Paulo. Não podia realizar tudo menos o sonho de criança.Torcedor desde a infância, Daniel nunca escondeu sua paixão pelo São Paulo e, durante as perguntas, revelou que seu jogador favorito do Tricolor, na época em que era criança, era o Palhinha.
O camisa 10 falou, também, sobre seus objetivos da carreira. Daniel Alves revelou que seu foco, seu projeto, é jogar a copa de 2022 pela seleção brasileira.

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