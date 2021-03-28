Dani Alves vê ida ao São Paulo como momento mais feliz de sua carreira

Crédito: Daniel Alves fala sobre o momento mais feliz de sua carreira (Reprodução/ Instagram

Neste sábado (27), Daniel Alves decidiu interagir com seus seguidores por meio de seu Instagram. Ao responder perguntas de fãs e torcedores, o camisa 10 citou sua ida ao São Paulo como o momento mais feliz de sua carreira. O atleta está no Tricolor desde 2019.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Em sua conta no Instagram, o meia abriu uma caixa de perguntas, para poder tirar algumas dúvidas de seus fãs sobre sua carreira, sua vida e, inclusive, algumas particularidades.

Perguntado sobre o momento mais feliz de sua carreira, Daniel respondeu:

- Realizar o sonho de vestir a camisa do São Paulo. Não podia realizar tudo menos o sonho de criança.Torcedor desde a infância, Daniel nunca escondeu sua paixão pelo São Paulo e, durante as perguntas, revelou que seu jogador favorito do Tricolor, na época em que era criança, era o Palhinha.