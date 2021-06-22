Dani Alves treina e pode voltar ao time do São Paulo contra o Cuiabá

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta terça-feira (22), em preparação para o confronto diante do Cuiabá, às 19h, nesta quarta-feira (23), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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A novidade no time de Hernán Crespo pode ser a presença do ala Daniel Alves, que treinou com o restante dos companheiros pelo segundo dia seguido, segundo publicou o 'GE' e confirmou o LANCE!. Na atividade de ontem, ele havia treinado com restrições. O camisa dez se recupera de uma entorse no joelho sofrida no jogo de ida da final do Paulistão.

Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! Crespo comandou um trabalho tático no CT da Barra Funda, onde fez um esboço de um provável time titular com: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves), Liziero, Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Eder e Pablo.

O Tricolor vai para o duelo contra os cuiabanos bastante desfalcado: Miranda (estiramento na coxa esquerda), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito), Luan (edema na coxa esquerda), Arboleda (seleção equatoriana), Reinaldo e Igor Vinicius (suspensos). Além disso, a dúvida com Daniel Alves.