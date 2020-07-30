Dani Alves se manifesta após queda: 'Jamais me verão atrás do pelotão'

"Ontem, hoje, dias difíceis de digerir algumas coisas, mas aqui estamos pra dizer que sentimos muito primeiro pelo nosso trabalho e pelas pessoas que torcem por nós. Trabalhamos para obter resultados, mas algumas vezes eles não vêm como planejamos. Uma situação atípica que temos que ter a hombridade e sabedoria de aceitar o que vier", escreveu o camisa 10."Quase sempre o silêncio é resposta mais sábia, algumas vezes as públicas, pois jamais me verão atrás do pelotão de guerra. Eu só abaixo a cabeça pra orar e só ajoelho pra agradecer. Infelizmente não vejo outro caminho que seguir lutando, batalhando e entregando o melhor que temos pra tentar mudar essa história. Sei que o processo é doloroso, o preço é caro, mas aqui estou como sempre estive e como sempre estarei!", emendou Danie. Jogador com mais títulos na história do futebol, Daniel Alves está no São Paulo desde 1º de agosto de 2019, data em que foi anunciado. Fracassou no primeiro mata-mata que disputou com a camisa do clube de seu coração.