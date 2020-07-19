Dani Alves fala da retomada do Paulistão: 'Oportunidade para o primeiro título da temporada'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Jogador mais vitorioso da história do futebol mundial, Daniel Alves não pensa em outra coisa senão em mais um título para a sua conta. Em entrevista para a TV oficial do São Paulo, o camisa 10 falou da retomada do Paulistão, nesta semana e acredita que o estadual seja a oportunidade de conquistar a primeira taça da temporada. Além disso, ele comentou com está a preparação do elenco durante este período e a readaptação necessária imposta pela pandemia.

- Faz parte do passado a gente ficar tanto tempo sem jogar, agora a gente já retomou, tem que pensar no agora, tem que estar preparado para a gente enfrentar o que a gente vai ter no momento e eu creio muito que seja uma oportunidade de aspirar o primeiro título da temporada - disse o meia.

No último jogo antes da paralisação, contra o Santos, no Morumbi, o Tricolor já teve a sensação de atuar sem torcida, mas o que parecia ser uma exceção naquele momento, será mais comum a partir do reinício do Paulistão. Mesmo sem a motivação das arquibancadas Dani garante que não faltará cobrança dentro de campo em busca dos resultados. O torcedor estará no gramado.

- Se o pessoal acha que não vai ter cobrança de torcedor, vai ter cobrança sim, porque precisamos dar resultados, precisamos recuperar a dinâmica das vitórias, a dinâmica de poder aspirar o primeiro lugar. Acredito que não estamos aqui para pensar em outra coisa que não seja conseguir as duas vitórias e pegar uma dinâmica boa, porque agora virão jogos definitivos, e temos que estar preparados e ganhar, tem que ser um bom costume neste ambiente - argumentou o lateral da Seleção Brasileira.No último sábado, o elenco do São Paulo pôde voltar ao Morumbi após 126 dias de ausência. A comissão técnica optou por levar os jogadores para treinar no estádio a fim de possibilitar a readaptação deles ao ambiente do estádio. Daniel Alves ressaltou a importância de estar de volta ao "templo" são-paulino.

- Voltar em casa sempre é muito especial, a gente estava com saudade de pisar no nosso templo e retomar a dinâmica que a gente estava, que era muito boa e acredito que respirar futebol, para a gente que vive disso aqui é fundamental.

O Tricolor retorna ao Morumbi na próxima quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, às 20h, pela 11ª rodada do Paulistão-2020. O time de Fernando Diniz já está classificado para as quartas de final e agora briga para conseguir a melhor campanha na classificação geral da fase de grupos e ter a vantagem do mando de campo nos mata-matas da competição estadual.

Confira outros trechos da entrevista de Daniel Alves para a SPFCTV:

AUSÊNCIA DOS TORCEDORES NA RETOMADATentar levar alegria para os nossos torcedores que estarão em casa acompanhando a gente, torcendo, sem a lugar para dúvida com o nosso trabalho, com a nossa performance, e tentar nos adaptar o mais rápido possível. Nós já tivemos essa sensação (jogar sem torcida), não é a melhor sensação. A gente, com a nossa torcida, mesmo que dando pressão pra gente, é legal, fica na atividade, mas a gente tem que se adaptar, porque o momento é esse, espero que possa haver uma solução o mais rápido possível para que a gente tenha nossos torcedores aqui de volta.

PREPARAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TREINOSA nossa preparação é sempre uma continuidade do que a gente já vinha fazendo, a dinâmica é a mesma, a intensidade e a quantidade do trabalho continuam sendo as mesmas, continua duro. Eu costumo dizer que a gente tem que pagar o preço para conseguir as coisas, conseguir aspirar as coisas grandes, e é aqui no dia a dia que a gente consegue isso, derramando o suor, deixando o nosso melhor aqui dentro, porque acredito que os jogos são consequências da intensidade que você aplica nos treinamentos. Então a dinâmica está sendo espetacular e a gente espera levar essa disposição e essa vontade de jogar para o próximo jogo.