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futebol

Dani Alves e Luciano voltam aos treinamentos no São Paulo

Meia e atacante tiveram mais um dia de folga e se reapresentaram na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Descanso estava programado pela comissão técnica...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 13:22
Crédito: Reprodução/São Paulo
Além do zagueiro Miranda, que treinou com o elenco nesta quarta-feira, o treinamento do São Paulo contou com mais novidades. O atacante Luciano e o mais Daniel Alves se reapresentaram no CT da Barra Funda.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
A dupla ganhou mais um dia de folga devido ao desgaste físico do elenco, visto que não houve pré-temporada. O zagueiro Arboleda e o lateral-direito Igor Vinicius também tiveram período de descanso na semana passada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Vale destacar que o São Paulo realizou exames de covid-19 na manhã de ontem. Todos os testes tiveram resultado negativo. O clube não conta com Léo, Wellington, Diego Costa e Galeano por causa da doença. O quarteto está afastado dos trabalhos. A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.

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