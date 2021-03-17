Dani Alves e Luciano voltam aos treinamentos no São Paulo

Além do zagueiro Miranda, que treinou com o elenco nesta quarta-feira, o treinamento do São Paulo contou com mais novidades. O atacante Luciano e o mais Daniel Alves se reapresentaram no CT da Barra Funda.

A dupla ganhou mais um dia de folga devido ao desgaste físico do elenco, visto que não houve pré-temporada. O zagueiro Arboleda e o lateral-direito Igor Vinicius também tiveram período de descanso na semana passada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Vale destacar que o São Paulo realizou exames de covid-19 na manhã de ontem. Todos os testes tiveram resultado negativo. O clube não conta com Léo, Wellington, Diego Costa e Galeano por causa da doença. O quarteto está afastado dos trabalhos. A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.