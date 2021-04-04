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futebol

Dani Alves analisa estilos de jogo de Diniz e Crespo no São Paulo: 'Não vejo muita diferença'

Camisa dez do Tricolor respondeu algumas perguntas em seu stories no Instagram e comentou sobre trabalho do atual técnico contra o antigo comandante...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com o Campeonato Paulista parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, segue se preparando nos treinamentos junto com a equipe e aproveita para responder seguidores na sua conta do Instagram.
Último título do Campeonato Paulista do São Paulo completa 16 anos: veja onde estão os principais jogadores da campanha
No último sábado (02), o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre as diferenças no estilo de jogo do técnico Hernán Crespo, atual comandante do Tricolor e de Fernando Diniz, seu antecessor no cargo.
O camisa dez, assim como o elenco do São Paulo, não joga há praticamente um mês, já que o estadual está parado devido a pandemia de Covid-19.

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