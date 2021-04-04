Dani Alves analisa estilos de jogo de Diniz e Crespo no São Paulo: 'Não vejo muita diferença'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o Campeonato Paulista parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, segue se preparando nos treinamentos junto com a equipe e aproveita para responder seguidores na sua conta do Instagram.

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No último sábado (02), o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre as diferenças no estilo de jogo do técnico Hernán Crespo, atual comandante do Tricolor e de Fernando Diniz, seu antecessor no cargo.