D'Alessandro fala sobre emoção em jogo de despedida pelo Inter

Ponto final na carreira de Andrés D’Alessandro. Nesta noite de domingo, o camisa 10 disputou o seu último jogo como atleta profissional e não poderia ser diferente, já que ele foi importante na vitória do Internacional diante do Fortaleza.

Aos 41 anos, D'alessandro se despediu do Inter e do futebol marcando um gol sobre o Fortaleza Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após o fim do jogo, D’Ale recebeu uma série de homenagens do Colorado e falou com a imprensa sobre a despedida.

‘Emoção não tem como não conter. Uma carreira onde lutei muito, sonhava em jogar meu futebol como profissional. Realizei um sonho graças a meu pai e minha mãe para fazer o que faço e sou hoje, não só como atleta, mas também como pessoa. Já aconteceu em 2011, mas hoje não. Quando o presidente Alessandro me abriu as portas do clube falei queria me aposentar. Feliz por ajudar o clube de alguma maneira e desfrutar esses últimos momentos dentro do clube. Eu lamento, gostaria de fazer uma menção a comissão de Cacique Medina. Eles tiveram o discernimento e entenderam meu momento. Me deixaram à vontade e foi bom nesses últimos quatro meses. Futebol é resultado, queria eles tivessem resultado melhor para ficarem, mas vida que segue’, afirmou, antes de completar: