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  • D'Ale reconhece que 'é impossível não sentir medo' com situação do Brasil perante a pandemia
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D'Ale reconhece que 'é impossível não sentir medo' com situação do Brasil perante a pandemia

Contudo, enquanto relatava rotina de treinos no Inter, meio-campista fala que 'não é necessário criar uma situação de pânico'...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 20:41

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:41

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Em entrevista ao programa esportivo argentino 'Libero', da emissora de TV 'TyC Sports', o meia D'Alessandro reconheceu que existe bastante temor de sua parte em relação a como a pandemia do novo coronavírus tem feito vítimas fatais no Brasil. Na última atualização, as estatísticas davam conta de mais de 418 mil infecções e quase 26 mil óbitos.
Dentro da sua análise, é natural a sensação de medo perante as estatísticas. Todavia, é preciso ter cautela para não transformar o temor em uma sensação que cause pânico nos demais, havendo a necessidade apenas de tomar as precauções conhecidas na necessidade de deixar o ambiente doméstico.
Além de sua opinião, o Cabezón contou um pouco também sobre os procedimentos que estão sendo tomados como protocolo do Internacional para a realização dos treinamentos presenciais no CT Parque Gigante.
- Chegamos de roupa trocada desde casa, treinamos em grupos de seis ou sete jogadores, terminam os treinos nós já entramos em nossos carros e vamos embora. É impossível não se ter medo quando morre tanta gente, mas tampouco precisamos criar uma situação de pânico. Nos cuidamos, usamos a máscara e saímos pra rua tomando as precauções necessárias - disse o camisa 10 Colorado.
O ídolo pontuou também de que forma analisa os procedimentos tomados em caráter regional bem como em que pé estaria a sua visão sobre a possibilidade de retorno do futebol:
- Cada estado tem seu governador e as decisões vão sendo tomadas em diferentes momentos. Em Porto Alegre tivemos mortes, mas está controlado. A volta do futebol eu não sei quando vai acontecer, há uma previsão para 15 de julho do Gauchão, mas nada confirmado.E MAIS:Zé Roberto e D’Ale promovem duelo virtual entre Brasil e ArgentinaDiretor da Conmebol estipula prazo para retomar as competiçõesDirigente em 'anos dourados' do Inter defende que clubes retomem juntos as atividades aoGalhardo, Lindoso e Uendel prolongam acordos com o Internacional E MAIS:

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