Dalberto comemora manutenção do Sport na Série A mas ainda quer conquistar acesso à Sul-americana

No último domingo (21), o Sport enfrentou o Atlético-MG e foi derrotado por 3 a 2, porém após o apito final, o Leão comemorou, pois por conta do empate do Vasco contra o Corinthians, a equipe Pernambucana selou a sua permanência na elite do futebol brasileiro para 2021. O atacante Dalberto, autor de um dos gols da partida contra o Galo, falou sobre a permanência e exaltou todo o esforço feito pela equipe e comissão técnica.- Muito importante essa permanência. Desde que cheguei aqui no Sport esse era o assunto mais comentado, que a gente tinha que livrar o Sport do rebaixamento. O grupo de jogadores e a comissão técnica encararam todas as partidas como final, e fomos coroados com essa permanência. Só temos que agradecer a Deus por ter alcançado o objetivo principal. Me sinto muito feliz em fazer parte desse grupo - disse o artilheiro.