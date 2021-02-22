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futebol

Dalberto comemora manutenção do Sport na Série A mas ainda quer conquistar acesso à Sul-americana

Atacante está feliz pelo momento da equipe, mas diz que temporada ainda não terminou e que enquanto foi possível brigar por alguma coisa, é dever do time lutar até o final...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 18:21
Crédito: Atacante ainda sonha em chegar à Sul-americana com o Leão (Anderson Stevens/Sport
No último domingo (21), o Sport enfrentou o Atlético-MG e foi derrotado por 3 a 2, porém após o apito final, o Leão comemorou, pois por conta do empate do Vasco contra o Corinthians, a equipe Pernambucana selou a sua permanência na elite do futebol brasileiro para 2021. O atacante Dalberto, autor de um dos gols da partida contra o Galo, falou sobre a permanência e exaltou todo o esforço feito pela equipe e comissão técnica.- Muito importante essa permanência. Desde que cheguei aqui no Sport esse era o assunto mais comentado, que a gente tinha que livrar o Sport do rebaixamento. O grupo de jogadores e a comissão técnica encararam todas as partidas como final, e fomos coroados com essa permanência. Só temos que agradecer a Deus por ter alcançado o objetivo principal. Me sinto muito feliz em fazer parte desse grupo - disse o artilheiro.
Após decretar a permanência na Série A, o Leão busca uma vaga na Copa Sul-Americana. Para conseguir o feito e participar da competição continental, o Sport precisa vencer o Furacão em Curitiba. Em caso de empate ou derrota, a equipe Pernambucana precisará torcer contra Bahia e Fortaleza para chegar ao torneio da CONMEBOL. Dalberto espera um jogo duro contra o Athletico, mas acredita na vitória.- A gente vai encarar esse jogo contra o Athletico como mais uma final. Nós temos chances reais de conseguir uma classificação para a Copa Sul-Americana. Então vamos em busca da vitória. O primeiro objetivo já foi alcançado, agora vamos em busca dessa vaga na Sul-Americana. Sabemos que o Athletico é uma equipe muito qualificada, que tem ótimos jogadores e é muito forte atuando dentro de casa. Mas vamos tentar impor o nosso ritmo de jogo e buscar a vitória - completou.

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