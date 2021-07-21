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Dalbert é emprestado pela Inter de Milão ao Cagliari: 'Feliz pela oportunidade'

Lateral-esquerdo brasileiro retorna ao futebol italiano depois de passagem pela Ligue 1 e atuará pelo Cagliari
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:23

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:23

Crédito: Divulgação / Cagliari
O brasileiro Dalbert irá jogar mais uma temporada na Itália. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo, que está vinculado à equipe da Inter de Milão até 2023, assinou contrato de empréstimo de um ano com o Cagliari após passagem pelo Rennes.
Veja a tabela do EspanholEsta será a terceira passagem do atleta pelo futebol italiano. Em 2019, o jogador vestiu a camisa da Fiorentina, teve boas atuações e anotou 9 assistências em 34 jogos.
- O interesse do Cagliari em contar comigo me impressionou bastante e o projeto apresentado incentivou a aceitar a proposta. Estou pronto, motivado e vou trabalhar muito para realizar uma boa temporada. Fico feliz pela oportunidade de retornar a Itália e as expectativas são as melhores para voltar a jogar com mais frequência – disse o jogador.
Formado nas divisões de base do Flamengo, o jogador deixou o Brasil em 2013 para jogar em Portugal, onde teve em destaque no Vitória de Guimarães. Depois de passagem pelo Rennes na última temporada, o lateral-esquerdo desembarca no Cagliari para mais um ano no futebol europeu.
Nas redes sociais do Cagliari, o novo reforço da equipe italiana gravou um vídeo para anunciar a sua contratação. Em italiano, o brasileiro Dalbert falou com a torcida do seu novo clube pela primeira vez.

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