Dalbert crê em recuperação do Cagliari após sequência positiva no início de 2022: 'Hora da reação'

Brigando para escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano, 2022 começou com esperança de dias melhores para o Cagliari. Depois de vencer a Sampdoria na primeira partida do ano na semana passada, o clube da Sardenha, onde joga o brasileiro Dalbert, voltou a triunfar na última terça-feira, desta vez sobre o Bologna.

Com gols de Leonardo Pavoletti e Gaston Pereiro, o Cagliari venceu o adversário por 2 a 1, de virada, fazendo o tento da vitória nos acréscimos. Com o resultado, o time de Walter Mazzarri chegou aos 16 pontos e está a apenas um do Venezia, primeira equipe fora do Z-3, mas que tem uma partida a menos. Após o confronto, o Dalbert falou sobre o momento.

- Tem sido uma temporada de resultados difíceis, mas a hora da reação é agora. Não temos mais tempo para errar. O espírito da equipe tem que ser de luta até o fim do jogo, como foi hoje (terça-feira). Muito satisfeito pela vitória, mas consciente que ainda temos muito a melhorar. Vamos em busca das vitórias - afirmou o lateral-esquerdo.

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Emprestado pela Inter de Milão, Dalbert desembarcou na Sardenha no início da atual temporada e já vestiu a camisa do Cagliari em 15 oportunidades, entre jogos da Serie A e da Copa da Itália.

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Na próxima rodada, o Cagliari terá a missão de enfrentar a Roma, de José Mourinho, que briga por uma vaga no pelotão de frente do Campeonato Italiano. O jogo acontecerá no Estádio Olímpico, no domingo, às 14h (de Brasília).