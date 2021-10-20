Daka marca quatro gols e garante a vitória do Leicester na Liga Europa

Crédito: Daka foi o grande destaque do duelo com quatro gols marcados (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Em um dia inspirado, Daka resolveu a partida para o Leicester e garantiu a vitória do clube inglês sobre o Spartak Moscou por 4 a 3 pela Europa League. Os Foxes saíram perdendo por 2 a 0, mas contaram com o centroavante de Zâmbia, que marcou quatro gols em uma partida oficial pela segunda vez na carreira, para garantir os três pontos.INÍCIO ANIMADOAos nove minutos, o Leicester chegou com Daka dentro da área após receber lançamento de Maddison, mas o atacante mandou pela linha de fundo. O Spartak Moscou respondeu no ataque seguinte com Sobolev finalizando para o gol pelo lado esquerdo da área e contando com o desvio na zaga para abrir o marcador. Aos 11, Maddison fez linda jogada individual e bateu de fora da área para grande defesa de Maksimenko.

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FINAL EMOCIONANTEAos 16, Tielemans recebeu passe de fora da área e tentou empatar a partida, mas finalizou para outra grande defesa do goleiro russo. No final da primeira etapa, Moses recuperou a posse de bola para o Spartak pelo lado direito do ataque e cruzou para Larsson ampliar o placar. No minuto seguinte, Daka recebeu enfiada de bola dentro da área e tirou de Maksimenko para diminuir o marcador.

HAT-TRICKNo segundo tempo, o Leicester começou pressionando desde o início e aos dois minutos, Iheanacho recebeu bola pelo lado esquerdo da área e cruzou para Daka completar e empatar a partida. Aos oito, o centroavante recebeu passe em profundidade dentro da área e virou a partida.