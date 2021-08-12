Daegu avança para final da Copa da Coreia com participação fundamental do meia Cesinha

Crédito: Divulgação/Daegu FC

O Daegu FC segue vivo na briga por um título na Coreia do Sul. Nesta quarta-feira (11), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Coreia, a equipe venceu o Sangju Sangmu por 2 a 1, na DGB Arena, e avançou para a próxima fase do torneio.A vitória veio somente nos minutos finais da partida e com participação fundamental de um brasileiro: o meia atacante Cesinha, ex-Atlético Mineiro. Antes de virar a partida, o Daegu levou um susto aos 37 minutos do segundo tempo. O centroavante O Hyun-Gyu abriu o placar e deixou a equipe adversária próxima da classificação.

Aos 43, o Daegu chegou ao empate com o pênalti marcado por Cesinha e, aos 46 minutos, em jogada iniciada pelo brasileiro no meio-campo, a equipe chegou ao ataque em bloco e o meia-atacante deu uma assistência para Jin-Hyeok Kim decretar a vitória e a classificação.