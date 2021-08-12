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Daegu avança para final da Copa da Coreia com participação fundamental do meia Cesinha

Brasileiro fez o gol de empate e deu a assistência para o gol da virada da partida...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação/Daegu FC
O Daegu FC segue vivo na briga por um título na Coreia do Sul. Nesta quarta-feira (11), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Coreia, a equipe venceu o Sangju Sangmu por 2 a 1, na DGB Arena, e avançou para a próxima fase do torneio.A vitória veio somente nos minutos finais da partida e com participação fundamental de um brasileiro: o meia atacante Cesinha, ex-Atlético Mineiro. Antes de virar a partida, o Daegu levou um susto aos 37 minutos do segundo tempo. O centroavante O Hyun-Gyu abriu o placar e deixou a equipe adversária próxima da classificação.
Aos 43, o Daegu chegou ao empate com o pênalti marcado por Cesinha e, aos 46 minutos, em jogada iniciada pelo brasileiro no meio-campo, a equipe chegou ao ataque em bloco e o meia-atacante deu uma assistência para Jin-Hyeok Kim decretar a vitória e a classificação.
- Feliz pelo gol e pela assistência, mas ainda mais pela classificação para a semifinal. A Copa da Coreia é um dos nossos principais objetivos no ano. Essa vitória no fim da partida nos deixa confiantes para irmos atrás desse título. Sabemos da qualidade do nosso elenco e, apesar dos últimos resultados adversos na Liga Coreana, estamos trabalhando forte para repetirmos a sequência invicta que tivemos nesta temporada - destacou Cesinha.Sob a liderança dos brasileiros Cesinha e Edgar, o Daegu quer repetir o mesmo feito de 2018, ano em que conquistou o campeonato. A semifinal da Copa da Coréia será contra o Gangwon, no dia 27/10, às 7:00 (horário de Brasília).

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