Da Taça das Favelas para o São Caetano: Renan Nepomuceno comemora estreia no Paulistão

Crédito: arquivo pessoal

O atacante Renan Nepomuceno nasceu nos anos 2000, mas já tem muita história para contar no mundo da bola. Após se destacar no Cancela Preta, na Taça das Favelas, em 2017, no Rio de Janeiro, o atacante conseguiu disputar pela primeira vez o Campeonato Paulista. Além disso, ele teve mais outra oportunidade nesta temporada com a camisa do São Caetano ao fazer parceria com Walter, ex-atacante do Porto e Internacional.

> PSG faz proposta a Messi e oferece dois anos de contrato ao jogador- Disputar o Paulistão é um verdadeiro sonho. É o melhor campeonato estadual disparado do país. É uma sensação maravilhosa por ter sido o meu clube formador. Fico muito feliz de viver todas as categorias: sub-17, sub20 e agora profissional - comentou Renan Nepomuceno, de 20 anos.

Depois de chegar no São Caetano, Renan chegou a ir para o sub-20 do Corinthians, onde ficou dois anos e teve 10% do passe comprado pelo Timão. Em seguida, ele ficou uma temporada no América-MG e retornou para o Azulão no fim do ano passado na Série D do Brasileiro.

Além da quarta divisão do futebol brasileiro, agora, ele tem a chance de adquirir mais experiência na disputa do Paulistão. Ademais, Nepomuceno também tem, ao lado, um companheiro rodado no futebol, o atacante Walter.

- Treinar com o Walter para mim é uma honra. Um cara que tem a história que ele tem. Conversamos pouco, mas para aprender com ele não precisa nem trocar muitas palavras. É ficar olhando ele treinar e jogar - disse.

Mesmo com o São Caetano brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, Renan sonha fazer história no clube. A equipe está em quarto lugar lugar do grupo D, com três pontos conquistados. Nesta quarta-feira, o Azulão volta a campo, desta vez contra o Ituano, no Anacleto Campanella, pela nona rodada do estadual.