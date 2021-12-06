Da Série C à Libertadores em quatro anos: Fortaleza se reconstrói e faz história com classificação inédita

A classificação inédita para a Copa Libertadores do ano que vem e a campanha como semifinalista da Copa do Brasil tornaram a temporada de 2021 uma das mais importantes na história do Fortaleza. O caminho para o sucesso, porém, começou a ser trilhado há quatro anos quando o clube subiu da Série C depois de oito temporadas. Mesmo com uma derrota diante do Tupi-MG, fora de casa, em 2017, o Leão confirmou o acesso à Série B do Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO ano seguinte, em 2018, também foi marcante. Sob o comando de Rogério Ceni, veio o acesso à Série A e o título da Série B. Em 2019, a vaga inédita na Sul-Americana resultou no confronto com o Independiente no ano seguinte em que, apesar da eliminação na Arena Castelão, o clube fez um jogo histórico em Buenos Aires. Durante esse período, o Fortaleza venceu três vezes o Campeonato Cearense e foi campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez.

- É a realização de um sonho. Se você chegasse para um torcedor em 2016 e falasse que o Fortaleza estaria na Libertadores em cinco anos, seria chamado de lunático. São feitos inesquecíveis, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, que envolve muito trabalho, organização, disciplina, profissionalismo e o apoio incondicional da nossa torcida, que esteve presente em todos os momentos - declara Marcelo Paz, presidente do Leão.

A equipe cearense é a quarta da região a participar do principal torneio continental da América, mas a conquista através de um campeonato por pontos corridos é inédita. Antes do Fortaleza, Bahia, Sport e Náutico já disputaram a competição, porém nenhum deles se classificou no formato atual do Campeonato Brasileiro.

O sucesso na adaptação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e a solidez apresentada no início do campeonato trouxeram tranquilidade: o Fortaleza foi o único time que ficou no G6 em todas as rodadas do Brasileirão.

Paz assumiu o cargo em 2017 e, após a contratação de Rogério Ceni como técnico, determinou a construção do Centro de Excelência Alcides Santos. A estrutura de treinamento teve o aval do ex-goleiro e técnico que participou da idealização das estruturas de treinamento com melhorias nos gramados, academia, hotéis e vestiários. Neste ano, mesmo com a pandemia, o clube se manteve equilibrado financeiramente, fez apenas contratações pontuais e não atrasou salários.

Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o clube ainda pode bater mais um recorde. Caso conquiste quatro dos seis pontos em disputa, alcançará a melhor campanha de um clube nordestino no atual formato do Brasileirão. A marca pertence atualmente ao Vitória, que fez 59 pontos em 2013, mas ficou na quinta posição e não se classificou para a Libertadores.