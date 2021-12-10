Da queda precoce na Libertadores ao rebaixamento: os fracassos do Grêmio em 2021

O ano de 2021 ficará marcado como um dos mais tristes da história do Grêmio. Pela terceira vez, o Tricolor está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não foi só isso.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodadaAgora, resta à diretoria muita calma para avaliar elenco, comissão técnica e seus erros, para recuperar uma das maiores histórias do futebol nacional.

Fracassos

Conhecido por ser copeiro, o Grêmio entrou em 2021 repleto de expectativa, mas as coisas mudaram após o vice-campeonato da Copa do Brasil, que colocou o time na fase preliminar da Libertadores.

Por falar no maior torneio do continente, o Tricolor caiu logo no primeiro mata-mata. Diante do Independiente Del Valle, os comandados de Renato Gaúcho não conseguiram segurar os equatorianos, e a eliminação chacoalhou os bastidores do clube, principalmente no treinador, que deixou o cargo no dia seguinte a queda.

Gaúcho

A única alegria do gremista na temporada foi o estadual. Comandado por Tiago Nunes, o Grêmio faturou o Gauchão e festejou muito outro título em cima do Inter, o seu maior rival.

Sul-Americana

O primeiro fracasso do segundo semestre veio na Sul-Americana. Com Felipão no banco, o time que chegou embalado da fase de grupos, foi superado pela LDU. Mesmo com a vitória em Quito, o Tricolor foi superado em casa e saiu da competição.

Copa do Brasil

Com cinco títulos da Copa do Brasil no currículo, o Tricolor foi até as quartas de final em 2021. Em dois jogos contra o Flamengo, Felipão e Cia caíram de maneira acachapante, com direito a uma goleada dentro de casa.

Brasileirão

Considerado um dos favoritos ao título, o Grêmio nunca correspondeu dentro de campo. Com o passar das rodadas, o time acumulava derrotas frustrantes e não reagia. Com exceção de alguns bons jogos, o Tricolor pouco fez, e o rebaixamento virou uma questão de tempo.