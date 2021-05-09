Da quase aposentadoria ao confronto diante do Atlético-PR: Carlinhos pode estrear pelo Maringá

Crédito: Carlinhos pode entrar em campo neste domingo diante do Athletico (Divulgação

O dia 9 de maio será especial para Carlinhos. Depois de mais de um ano longe dos gramados e vislumbrar a possibilidade de deixar o futebol, o bicampeão brasileiro e ex-jogador da seleção brasileira está de volta. O lateral-esquerdo estará à disposição do técnico Jorge Castilho e poderá ser a principal novidade do Maringá para a partida deste domingo, às 18h (de Brasília), diante do Athlético-PR na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Paranaense.Contratado em fevereiro, Carlinhos precisava pouco mais de um mês para ter condição de jogo. Contudo, uma lesão muscular grau dois adiou os planos do ala canhoto, que seguiu toda a programação de recuperação. Após superar uma virose, o lateral se diz pronto para ajudar a equipe.

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- O processo de volta aos gramados não vem sendo nada fácil. Mas a cada obstáculo que aparecia, pensava nos meus filhos, na minha família e tudo que tive de superar para ser um jogador de alto nível. Esse sempre foi o meu combustível e vou ter a chance de fazer o que eu amo logo diante de uma grande equipe. Me sinto bem e confiante para ajudar o Maringá nesta importante partida - disse.

Apesar do tempo inativo, Carlinhos garante que fará de tudo para ajudar a equipe do Maringá até o termino do Campeonato Estadual.