AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Da quase aposentadoria ao confronto diante do Atlético-PR: Carlinhos pode estrear pelo Maringá
futebol

Da quase aposentadoria ao confronto diante do Atlético-PR: Carlinhos pode estrear pelo Maringá

Bicampeão brasileiro pelo Fluminense e ex-jogador da seleção brasileira garante que tem ‘muita lenha para queimar’
...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 13:00
Crédito: Carlinhos pode entrar em campo neste domingo diante do Athletico (Divulgação
O dia 9 de maio será especial para Carlinhos. Depois de mais de um ano longe dos gramados e vislumbrar a possibilidade de deixar o futebol, o bicampeão brasileiro e ex-jogador da seleção brasileira está de volta. O lateral-esquerdo estará à disposição do técnico Jorge Castilho e poderá ser a principal novidade do Maringá para a partida deste domingo, às 18h (de Brasília), diante do Athlético-PR na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Paranaense.Contratado em fevereiro, Carlinhos precisava pouco mais de um mês para ter condição de jogo. Contudo, uma lesão muscular grau dois adiou os planos do ala canhoto, que seguiu toda a programação de recuperação. Após superar uma virose, o lateral se diz pronto para ajudar a equipe.
> Veja a tabela do Campeonato Paranaense
- O processo de volta aos gramados não vem sendo nada fácil. Mas a cada obstáculo que aparecia, pensava nos meus filhos, na minha família e tudo que tive de superar para ser um jogador de alto nível. Esse sempre foi o meu combustível e vou ter a chance de fazer o que eu amo logo diante de uma grande equipe. Me sinto bem e confiante para ajudar o Maringá nesta importante partida - disse.
Apesar do tempo inativo, Carlinhos garante que fará de tudo para ajudar a equipe do Maringá até o termino do Campeonato Estadual.
- Ainda tenho muita lenha para queimar. Quando estava defendendo o CSA, atuei por mais de 20 partidas seguidas e fui um dos laterais com mais gols na disputa daquele brasileiro. O tempo passou, mas o empenho e a vontade de estar em campo continuam os mesmos. Vou dar o meu máximo pelo Maringá. Fui muito bem recebido e quero retribuir o carinho - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Charles De Ketelaere, Bélgica
Bélgica elimina EUA e pega a Espanha nas quartas da Copa
Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido
Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido
Operação prendeu nove por tráfico de drogas na região Serrana do ES; um foi preso no RJ
Traficantes que atuavam em festas tradicionais no ES são presos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados