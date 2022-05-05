Da grande área para o escritório: Betão se aposenta e vira coordenador do Avaí

O miolo de zaga não é mais o lugar de ofício de Ebert Willian Amâncio, também conhecido como Betão. Aos 38, o zagueiro com passagens marcantes por Corinthians, Santos, Ponte Preta e futebol europeu anunciou sua aposentadoria vestindo a camisa do Avaí após sete temporadas defendendo o clube. Apesar de não entrar mais em campo, Betão seguirá no mundo do futebol, dessa vez, no escritório. A convite do presidente Júlio César Heerdt, Betão seguirá no Leão como coordenador técnico das equipes sub-17 e sub-20. - VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

'O Betão está trocando de profissão. Ele deixa de vestir a nossa camisa em campo para vestir a nossa camisa como um gestor do clube, como uma pessoa que vai emprestar a sua experiência e o seu exemplo, o seu caráter, esforço e dedicação agora na formação dos atletas do Avaí. Ele vai ser mais um elemento dentro do clube para que a gente consiga formar e materializar o DNA Avaiano desde a formação da base e vai assumir a função de coordenador técnico do Sub-20 e Sub-17. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite', declarou o presidente Heerdt.

Defendendo o Avaí, mas agora de uma outra perspectiva, Betão fala sobre sua primeira experiência como gestor de futebol: 'É um desafio grande, uma responsabilidade enorme, o que eu sempre digo é que se você não cuidar bem da semente o fruto não vai ser bom. Trabalhar na categoria de base é isso, a gente precisa cuidar bem da semente para termos bons frutos e o Avaí tem um potencial enorme para isso e foi justamente por isso que eu aceitei esse desafio'.

Apesar de manter a proximidade com a equipe principal, Betão sabe que deixará saudades no torcedor avaiano. Muito identificado com todo o clube e sua história, o jogador se despediu de maneira emocionada dos gramados: 'Fiz parte de muitas conquistas, muitos momentos históricos aqui no Avaí, sem dúvida que fica uma saudade grande, mas o sentimento é de dever cumprido. Fica um grande carinho pelo clube, pelo torcedor e fico feliz em poder deixar esse legado'.

Com a transição para o trabalho de extra-campo, o agora coordenador técnico ressalta como o Avaí vem crescendo nos últimos anos e como ele pretende contribuir para essa caminhada de evolução. 'Cheguei em uma situação bem diferente, o Avaí hoje é outra coisa. Tem outra estrutura de trabalho, condições muito melhores. O grau de profissionalismo e o cuidado para investir em melhoria dão a perspectiva de um grande futuro ao clube. Quero aproveitar a minha identificação para ajudar a construir desde o início esse DNA avaiano nos nossos jovens das categorias de base', avalia.

Em seus mais de 20 anos de carreira, Betão conquistou títulos como a Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, todos estes com o Corinthians, além de dois Campeonatos Ucranianos, uma Copa e uma Supercopa da Ucrânia pelo Dínamo de Kiev. Com a camisa do Avaí, foi campeão Catariense em 2019 e 2021.