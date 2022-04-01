Da falha na Copinha a gol na final do Paulista: Pablo Maia ascende no São Paulo

Cria de Cotia, Pablo Maia foi uma das grandes revelações de Rogério Ceni na campanha do São Paulo no Campeonato Paulista 2022. O jogador foi, inclusive, autor de um dos gols na primeira partida válida pela final da competição, contra o Palmeiras.Porém, o histórico da cria de Cotia, neste ano, começou na Copinha. O jogador superou falha na competição, também contra o Palmeiras. Na ocasião, o volante de apenas 20 anos foi desarmado por Giovani e seu erro garantiu o gol que classificou o rival para a final do campeonato.

Embora tenha sentido o erro, isso não foi o suficiente para que o ofuscasse. No profissional, encontrou a chance de ascender e se tornou um dos grandes nomes da equipe de Rogério Ceni.Um dos seus destaques foi na vitória do São Paulo no primeiro clássico disputado no Campeonato Paulista 2022, na vitória de 3 a 0 contra o Santos. Rogério Ceni chegou, inclusive, a elogiar o jovem atleta e o destacou como um dos principais nomes daquele jogo.

- Você vê que o cara é dedicado, ainda um pouco calado, mas forte fisicamente, ajuda bastante. Sempre bem focado e jogou futebol constante, simples, liso, trabalhando em dois passes, girando muito o jogo. Foi um dos melhores na tarde/noite de hoje - disse Ceni, após a vitória do primeiro San-São.Porém, Maia foi essencial no jogo contra o São Bernardo, que classificou o Tricolor paulista por 4 a 1 para a semifinal do Paulistão. O camisa 29 marcou o segundo gol da partida e deu assistência para o gol de Calleri, nos acréscimos do segundo tempo.

Se no jogo contra Palmeiras na Copinha, o jogador falhou, no profissional, na primeira etapa válida pela final do Paulista, a situação foi completamente oposta. O volante foi responsável pelo segundo gol da rodada, que garantiu vantagem para o São Paulo na disputa pelo bicampeonato.

Ao todo, Pablo Maia disputou onze partidas pelo profissional na competição, sendo nove delas como titular. Somou dois gols, uma assistência e uma média de 93,99% de passes certos, de acordo com dados divulgados pelo FootStats. Além disso, é o segundo jogador do elenco com mais desarmes certos.O atleta pode ser uma peça importante para Rogério Ceni na segunda, e última etapa, da final do Paulistão. O São Paulo volta a campo no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.