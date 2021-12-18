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Da estreia ao aniversário diferente: Rhuan Martins chega motivado para defender o Joinville na Copinha

Em sua 15ª participação na Copinha, o Joinville está presente no grupo 23, sediado em Osasco, ao lado de Osasco Audax-SP, Santo André-SP e Camaçariense-BA...
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Publicado em 

18 dez 2021 às 15:03

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:03

Entre os dias 2 e 25 de janeiro, a bola vai rolar para a edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua 15ª participação na Copinha, o Joinville está presente no grupo 23, sediado em Osasco, ao lado de Osasco Audax-SP, Santo André-SP e Camaçariense-BA.O lateral-direito Rhuan Martins é uma das apostas do JEC para a disputa da Copa São Paulo. Presente no elenco semifinalista do Catarinense Sub-20, o defensor, de 19 anos, estreou pelos profissionais do Joinville nesta temporada, na Copa Santa Catarina. Agora, vai atuar no maior torneio de base do Brasil.
- O nosso time vem de uma temporada muito boa. Chegamos nas semifinais do Catarinense e agora vamos disputar um grande torneio, que é a Copa São Paulo. O pensamento segue o mesmo. Jogo a jogo, um passo de cada vez. O primeiro objetivo é avançar de fase, para depois buscar coisas maiores na competição - avaliou o jovem atleta.
+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro
Nascido no dia 2 de janeiro de 2002, Rhuan Martins vai completar 20 anos de idade logo no início da Copa São Paulo. O "presente" ideal já foi definido pelo jogador: uma vitória na estreia do torneio.
- Vai ser um aniversário diferente, sem poder comemorar ao lado da minha família. De qualquer forma, fico muito feliz por completar mais um ano de vida fazendo o que amo. Meu aniversário será na semana da nossa estreia, e uma vitória no primeiro jogo seria o melhor presente que eu poderia receber - concluiu.
Crédito: RhuanMartinsdefenderáascoresdoJoinvillenaCopaSãoPaulodefuteboljúnior(Foto:VitorForcellini/JEC

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