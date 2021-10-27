Da 'Era Renato' ao pesadelo da briga contra o rebaixamento: como o Grêmio foi do céu ao inferno em 2021

Crédito: Vagner Mancini assumiu com a missão de livrar o time da Série B (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

29 de novembro de 2017. Estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina. Comandado por figuras carimbadas na história como Geromel, Kannemann, Arthur e Luan, o Grêmio chega à sua terceira conquista na história da Libertadores de maneira dominante, com um futebol de encher os olhos para conquistar o nível mais alto nas Américas. Fruto de um trabalho que estava apenas em seu segundo ano no comando de Renato Portaluppi.

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25 de outubro de 2021. Estádio Antonio Accioly, em Goiânia. Apesar de um nível de atuação regular, o Grêmio perde por 2 a 0 para o Atlético-GO demonstrando enorme fragilidade emocional diante das adversidades, chega a sete rodadas sem vencer no Brasileirão e enxerga a Série B como uma realidade tenebrosa, porém cada vez mais palpável. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSe comparado os dois cenários, parece improvável dizer que se trata de um clube que está sob a mesma gestão em ambos períodos e que, seguindo o caminho inverso do senso comum no futebol nacional, apresenta um caráter financeiro absolutamente estável e superavitário, mesmo diante do enorme prejuízo acarretado com a pandemia de Covid-19 que atingiu as mais diversas áreas de maneira global.

O LANCE! fez uma análise mais detalhada sobre alguns pontos que podem ser considerados como verdadeiros pilares para que a situação do clube tenha sofrido uma transformação negativa de caráter tão radical.Sem reação: Grêmio flerta com rebaixamento e vê situação cada vez mais crítica (Bruno Corsino-ACG)A ITINERANTE COMISSÃO TÉCNICA​Diante de resultados expressivos amplamente conhecidos entre setembro de 2016 até o término da sua passagem, em abril deste ano, a "Era Renato" acumulou diversos episódios com falas ácidas (até certo ponto folclóricas) do seu expoente. Entretanto, não se pode falar de uma coisa: a dificuldade de identificação sobre qual era a ideia de jogo mesmo abastecido com um elenco e poder aquisitivo, até aquele momento, visto como insuficiente. Tudo isso suportado pela diretoria, mesmo em momentos de natural questionamento.Após a saída de Portaluppi, era previsível que existiria dificuldade em fazer com que outra figura tivesse o mesmo grau de aproveitamento. Mesmo assim, Tiago Nunes chegou a emendar a melhor sequência até aqui antes de se iniciar o Brasileirão, momento onde a brusca queda no aproveitamento gerou sua demissão. Fenômeno semelhante ao de Felipão onde nem mesmo a idolatria e a falta de horizonte de melhora fizeram a gestão resistir ao ímpeto do costume de demitir a figura central do comando técnico.

TRANSIÇÃO DE ELENCO ATROPELADAMesmo nos momentos de maior rendimento, Renato reclamou em seguidas oportunidades de ter um elenco curto em alternativas, fator que usava como justificativa para poupar atletas no Campeonato Brasileiro por melhores condições na Copa do Brasil e na Libertadores, em via de regra.

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Com o passar das rodadas e a realidade do Z4 gradualmente mudando de status temporário para a principal briga da equipe no segundo semestre, mesmo figuras carimbadas como Diego Souza, Rafinha, Douglas Costa e cia. não conseguiram "controlar os nervos" em situações que ficaram explícitas em situações de adversidade.