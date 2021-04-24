Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Da dívida de R$ 1,2 bilhão do Galo, R$ 435 milhões são débitos com Rubens Menin e Ricardo Guimarães
futebol

Da dívida de R$ 1,2 bilhão do Galo, R$ 435 milhões são débitos com Rubens Menin e Ricardo Guimarães

O montante representa 36% do total global do endividamento do clube mineiro...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:43
Crédito: Só com Menin, o Galo tem um débito de R$ 330 milhões- (Divulgação/MRV
O Atlético-MG expôs sua vida financeira para os torcedores no Galo Business Day, realizado no dia 23 de abril, admitindo que há uma dívida bilionária, cerca de R$ 1,2 bilhão. Boa parte deste valor, ou R$ 435 milhões, são débitos com dois apoiadores do clube, Rubens Menin e Ricardo Guimarães. O clube tem pendências com a dupla na casa dos 36% do valor total devido pelo Galo. O diretor financeiro do Atlético, Paulo Braz, afirmou que este montante é uma dívida não onerosa, pois não incide cobrança de juros. -Toda dívida não onerosa é composta por Família Menin e Ricardo Guimarães. Seria isso. É algo em torno de 36% de R$ 1,2 bilhão. Se tirar R$ 105 milhões família do Ricardo Guimarães, o restante é com a família Menin (R$ 330 milhões)- disse Paulo Braz. Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin e Renato Salvador são os empresários que formam o grupo de apoiadores do clube, agora oficialmente reconhecido no organograma do clube. Eles são denominado de "4 R's" e tem feito aportes para reforçar o elenco e o caixa do Galo. Os empréstimos feitos pelos empresários são sem juros e sem prazo para pagamento, como diz o clube com frequência. E, só terão retorno do valor investido se houver a venda de jogadores pagos pelo quarteto. No evento que expôs a situação do clube, o Galo diz que seu plano é reduzir a dívida de R$ 1,2 bilhão para R$ 341 milhões até 2026, tendo como pilares deste planejamento uma gestão mais sóbria, aliado com resultado dentro de campo e boas arrecadações com sócios-torcedores e com a Arena MRV, que será inaugurada em 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados