Da Bielorrússia à Letônia, dupla brasileira tem brilhado no futebol do leste europeu

Crédito: Divulgação / Riga FC

Recém-chegados no Riga FC, da Letônia, os meias-atacantes Gabriel Ramos e Lipe Veloso têm brilhado neste início de temporada no futebol do leste europeu. Com um gol de cada - além da assistência de Gabriel no tento de Lipe -, os brasileiros foram os grandes destaques na goleada da equipe por 4 a 0 diante do Daugavpils, no último sábado (17), pelo Campeonato Letão.

Veja a tabela do Inglês– Fico muito feliz pelo gol e acho que o Gabriel vai me cobrar para eu devolver a assistência depois (risos). Brincadeiras à parte, foi um excelente resultado e queremos manter esse alto nível de futebol para as próximas partidas – disse o meia-atacante Lipe Veloso.

O entrosamento da dupla Gabriel e Lipe vem sendo destaque no futebol do leste europeu desde a temporada passada, quando defendiam a camisa do Torpedo Zhodino, da Bielorrússia. Em 2020, a dupla brasileira participou efetivamente de 36 dos 55 gols marcados pela equipe e ajudaram o clube bielorrusso a se classificar para a fase preliminar da Liga Europa.

– Conheci o Gabriel Ramos enquanto atuava em Belarus, ele é um cara sensacional e me ajudou muito na minha passagem pelo Torpedo Zhodino. Hoje, tenho a felicidade de jogar novamente com ele aqui no Riga, o que aumentou ainda mais nossa parceria – contou Lipe.

– Vejo que essa parceria tem sido importante para nós, porque na temporada passada fizemos história no Torpedo e esse ano tive o prazer novamente de jogar com ele. Lipe é um jogador que todo atacante quer jogar junto, inteligente e tem o estilo de jogo que é de poucos toques na bola. Gosto de jogar com jogadores assim – acrescentou Gabriel.