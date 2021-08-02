Cuquinha explica ausência de Hulk, não dá previsão para o seu retorno e exalta o grupo do Galo

Sem o atacante Hulk contra o Athletico-PR, que teve uma inflamação nos olhos, o Galo soube se “virar” sem o seu melhor jogador na vitória por 2 a 0 sobre o Furacão. Cuquinha, auxiliar de Cuca, e que comandou o time porque o irmão estava suspenso, explicou que não tem como prever o retorno de Hulk, que pode não atuar diante do Bahia, pela Copa do Brasil. Ele preferiu exaltar o grupo atleticano no sétimo triunfo seguido no Brasileirão. A equipe mineira está com 31 pontos, um a menos do que o líder Palmeiras,que empatou na rodada com o São Paulo, permitindo ainda mais a aproximação alvinegra na luta pela liderança do campeonato. Confira nos vídeos as explanações de Cuquinha. Cuquinha falou da força do grupo alvinegro mesmo sem Hulk-(Pedro Souza/Atlético-MG)