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Cuquinha crê no retorno de Nacho para próxima quinta-feira e ressalta falta de criatividade do Galo sem ele

O meia está afastado por ter sido contaminado pela Covid-19...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 16:30
O Atlético-MG não vence há três rodadas, sendo duas derrotas seguidas, para Ceará e Santos, que afastaram a equipe do G4 do Brasileirão. O Galo tem feito jogos truncados, sem força ofensiva e um dos motivos é a ausência do meia argentino Nacho Fernández, que está fora da equipe por ter contraído Covid-19. Na derrota para o Peixe, o auxiliar Cuquinha, que ficou no lugar do irmão Cuca no banco atleticano, por estar suspenso, destacou que o Atlético fica menos criativo sem Nacho. E, o auxiliar crê que o meio de campo voltará à equipe nesta quinta-feira, 1º de julho, contra o Atlético-GO, no Mineirão. Confira a avaliação do alvinegro feita por Cuquinha no vídeo acima. Nacho está ausente por conta da Covid-19- (Pedro Souza/Atlético-MG)

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