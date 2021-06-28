Cuquinha crê no retorno de Nacho para próxima quinta-feira e ressalta falta de criatividade do Galo sem ele

O Atlético-MG não vence há três rodadas, sendo duas derrotas seguidas, para Ceará e Santos, que afastaram a equipe do G4 do Brasileirão. O Galo tem feito jogos truncados, sem força ofensiva e um dos motivos é a ausência do meia argentino Nacho Fernández, que está fora da equipe por ter contraído Covid-19. Na derrota para o Peixe, o auxiliar Cuquinha, que ficou no lugar do irmão Cuca no banco atleticano, por estar suspenso, destacou que o Atlético fica menos criativo sem Nacho. E, o auxiliar crê que o meio de campo voltará à equipe nesta quinta-feira, 1º de julho, contra o Atlético-GO, no Mineirão. Confira a avaliação do alvinegro feita por Cuquinha no vídeo acima. Nacho está ausente por conta da Covid-19- (Pedro Souza/Atlético-MG)