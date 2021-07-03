Cuiabá x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 4 de julho, às 18h15, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo entre os dois times na Série A do Brasileiro na história. O Galo, vem embalado pela goleada sobre o Atlético-GO, enquanto o time do Mato Grosso, tenta sair da zona do rebaixamento e conseguir sua primeira vitória na Série A. O Atlético zerou seus desfalques por Covid-19 e está tendo retornos de atletas na Copa América. Já chegaram Junior Alonso, Savarino e Vargas, faltando apenas Alan Franco. Alonso e Vargas ainda não serão utilizados neste jogo.