Cuiabá x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 4 de julho, às 18h15, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo entre os dois times na Série A do Brasileiro na história. O Galo, vem embalado pela goleada sobre o Atlético-GO, enquanto o time do Mato Grosso, tenta sair da zona do rebaixamento e conseguir sua primeira vitória na Série A. O Atlético zerou seus desfalques por Covid-19 e está tendo retornos de atletas na Copa América. Já chegaram Junior Alonso, Savarino e Vargas, faltando apenas Alan Franco. Alonso e Vargas ainda não serão utilizados neste jogo.
No Cuiabá, a grande novidade é o técnico Jorginho, que foi contratado, mas ainda não comanda o time Dourado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACUIABÁ X ATLÉTICO-MG Data: 4 de julho de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Arena Pantanal, Cuiabá(MT)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes:Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ambos do ES)VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: Premiere e SporTvOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM e Tempo Real LANCE CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)
Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri, Rafael Gava e Pepê; Danilo Gomes, Jonathan Cafú (Felipe Marques) e EltonDesfalques: Clayson(suspenso) e Lucas Hernández(força de contrato) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho; Zaracho, Savarino e Hulk
Desfalques: Alan Franco (Copa América), Dodô (lesionado)