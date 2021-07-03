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Cuiabá x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O primeiro duelo na história da Série A entre os dois times será neste domingo,  4 de julho, às 18h15, na Arena Pantanal...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 20:38
Crédito: Nacho, que marcou dois gols contra o Dragão, é arma alvinegra diante do Dourado na Arena Pantanal-(Pedro Souza/Atlético-MG
Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 4 de julho, às 18h15, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo entre os dois times na Série A do Brasileiro na história. O Galo, vem embalado pela goleada sobre o Atlético-GO, enquanto o time do Mato Grosso, tenta sair da zona do rebaixamento e conseguir sua primeira vitória na Série A. O Atlético zerou seus desfalques por Covid-19 e está tendo retornos de atletas na Copa América. Já chegaram Junior Alonso, Savarino e Vargas, faltando apenas Alan Franco. Alonso e Vargas ainda não serão utilizados neste jogo.
No Cuiabá, a grande novidade é o técnico Jorginho, que foi contratado, mas ainda não comanda o time Dourado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CUIABÁ X ATLÉTICO-MG Data: 4 de julho de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Arena Pantanal, Cuiabá(MT)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes:Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ambos do ES)VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: Premiere e SporTvOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM e Tempo Real LANCE CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)
Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri, Rafael Gava e Pepê; Danilo Gomes, Jonathan Cafú (Felipe Marques) e EltonDesfalques: Clayson(suspenso) e Lucas Hernández(força de contrato) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho; Zaracho, Savarino e Hulk
Desfalques: Alan Franco (Copa América), Dodô (lesionado)

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