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futebol

Cuiabá visita o Bahia em busca de confirmar permanência na Série A

Dourado busca concluir com sucesso o seu primeiro ano na elite do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 13:43

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:43

Neste domingo (21), às 19h, na Arena Fonte Nova, o Cuiabá enfrenta o Bahia em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Após vencer o Internacional, a equipe mato-grossense buscará aumentar a distância para o Z-4. Do outro lado, o Tricolor baiano necessita do triunfo para sair da degola.Administrado como clube-empresa, o Cuiabá visa permanecer na elite do futebol nacional para garantir estabilidade econômica e continuar crescendo. Essa é a primeira temporada da equipe na Série A do Brasileirão e a manutenção para 2022 é o principal objetivo da gestão do auriverde.
O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, exalta a campanha do clube no Brasileirão e defende o modelo de clube-empresa.
- Estou contente com os resultados obtidos pelo time. Agradeço e parabenizo a toda equipe pelo nosso desempenho na competição. O nosso formato administrativo nos ajudou a disputar, pela primeira vez na história, a elite do futebol brasileiro, pois esse molde permite que haja menos burocracia na execução das opções adotadas e mais responsabilidade fiscal. A instituição que segue o caminho de clube-empresa tem um dono e ele responde diretamente pelos prejuízos caso a instituição venha a ter - afirma o dirigente.Depois de perder para o Sport, o Bahia chega pressionado para o duelo. Com 32 jogos disputados, a equipe comandada por Guto Ferreira ainda depende das próprias forças para escapar da Série B. No primeiro turno, em duelo realizado na Arena Pantanal, o duelo terminou em empate de 1 a 1.
Crédito: (Foto:Divulgação/AssComDourado

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