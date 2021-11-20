Cuiabá visita o Bahia em busca de confirmar permanência na Série A

Neste domingo (21), às 19h, na Arena Fonte Nova, o Cuiabá enfrenta o Bahia em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Após vencer o Internacional, a equipe mato-grossense buscará aumentar a distância para o Z-4. Do outro lado, o Tricolor baiano necessita do triunfo para sair da degola.Administrado como clube-empresa, o Cuiabá visa permanecer na elite do futebol nacional para garantir estabilidade econômica e continuar crescendo. Essa é a primeira temporada da equipe na Série A do Brasileirão e a manutenção para 2022 é o principal objetivo da gestão do auriverde.

- Estou contente com os resultados obtidos pelo time. Agradeço e parabenizo a toda equipe pelo nosso desempenho na competição. O nosso formato administrativo nos ajudou a disputar, pela primeira vez na história, a elite do futebol brasileiro, pois esse molde permite que haja menos burocracia na execução das opções adotadas e mais responsabilidade fiscal. A instituição que segue o caminho de clube-empresa tem um dono e ele responde diretamente pelos prejuízos caso a instituição venha a ter - afirma o dirigente.Depois de perder para o Sport, o Bahia chega pressionado para o duelo. Com 32 jogos disputados, a equipe comandada por Guto Ferreira ainda depende das próprias forças para escapar da Série B. No primeiro turno, em duelo realizado na Arena Pantanal, o duelo terminou em empate de 1 a 1.