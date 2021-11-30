Cuiabá vende 20 mil ingressos e terá recorde de público contra o Palmeiras

O Cuiabá comunicou a venda antecipada de 20 mil ingressos para o jogo diante do Palmeiras, nesta terça-feira (30), na Arena Pantanal. O confronto, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, é crucial para a permanência do Dourado na Série A, além de ser o primeiro jogo do Verdão como campeão da Libertadores.Pelo lado do Dourado, o clube conta com o apoio da torcida mato-grossense para vencer e chegar a 46 pontos, considerada a pontuação ideal para se manter na elite do futebol brasileiro. Já o Palmeiras, que já está garantido no principal torneio da América do Sul e ocupa a terceira colocação do campeonato, tem 59 pontos e deve escalar um time alternativo para o confronto desta terça.

O Cuiabá terá o maior público registrado em uma partida neste Brasileirão. A quantidade de ingressos comercializados já é superior ao do jogo contra o São Paulo, pela 25ª rodada, onde 13.007 torcedores foram à Arena Pantanal.

- É um momento crucial da competição, e para nós é muito importante contar com o apoio da torcida. Além do incentivo esportivo e da receita de bilheteria, a presença dos nossos torcedores coloca em movimento o maior patrimônio público do Mato Grosso, que é a Arena Pantanal. A economia da cidade também é impactada, hotéis, restaurantes, lojas, bares, shoppings, tudo se mobiliza em torno de grandes jogos do Brasileirão - declarou Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

Aproximadamente 30 mil bilhetes estão sendo vendidos para o jogo, e a expectativa é que mais de 25 mil pessoas estejam presentes no estádio. O preço das entradas varia entre R$25 e R$150, com gratuidade aos sócios-torcedores que realizaram o check-in no site do clube até a noite de ontem. O setor Norte Inferior da Arena será destinado à torcida do Palmeiras. Para assistir à partida, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação completa, em duas doses ou dose única, exceto para crianças de até 12 anos. Aos torcedores com apenas uma dose, é exigido teste negativo de Covid-19, RT-PCR ou teste antígeno. Também será exigido o uso de máscara.