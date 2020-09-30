Cuiabá vence o Náutico e continua líder da Série B

Crédito: Thiago Carvalho/AssComCuiabá

Na Arena Pantanal, o Cuiabá fez mais uma vítima ao derrotar o Náutico por 1 a 0. Com o placar, o Dourado chega aos 25 pontos e permanece na liderança. O Timbu é o 12º, com 14 pontos.Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Cruzeiro. Já o Timbu vai atrás da recuperação diante do Confiança, nos Aflitos.

O jogo

Desde os minutos iniciais, Jenison assumiu o papel de protagonista do Cuiabá e travou um belo duelo com o goleiro Jefferson. No primeiro encontro, o arqueiro foi pressionado na saída de bola e quase entregou o gol para o centroavante. Pouco depois, o artilheiro desviou o cruzamento e viu Jefferson salvar.

Nos minutos finais da etapa inicial o Dourado teve várias chances no mesmo lance. Após cruzamento, Jenison furou e Maxwell, por duas vezes, foi travado e bloqueado pela zaga do Timbu.

O prêmio pela insistência no ataque veio no começo do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Jenison subiu mais que a zaga e testou firme para o gol, 1 a 0.