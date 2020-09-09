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Cuiabá e Figueirense ficam no empate pela Série B

Com o empate, o Cruzeiro caiu para zona de rebaixamento...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 23:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 23:58
Crédito: Andrey de Oliveira/FFC
Na Arena Pantanal, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Cuiabá e Figueirense ficaram no empate por 0 a 0, em jogo de poucas emoções. Com o resultado, o Dourado vai para 15 pontos e permanece em 4º lugar. O Figueira foi para 6 pontos e saiu da zona de rebaixamento.Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Oeste, na Arena Pantanal. O Figueirense visita o América, no estádio Independência. Ambos os jogos serão realizados no dia 19 de setembro.
A partida
Cuiabá e Figueirense não fizeram um primeiro tempo que agradasse os olhares de quem estava acompanhando o jogo. Uma partida muito amarrada e sem jogadas de perigo.
Vale destacar que o Figueira foi quem pelo menos tentou alguma coisa. Os catarinenses tentaram surpreender apostando nos chutes de fora da área, mas a falta de pontaria não ajudou e nenhum dos arremates chegou a assustar o goleiro Matheus Nogueira, do Dourado.
Se o primeiro tempo não teve nenhuma chance de perigo, o segundo tempo começou com o Figueirense criando duas oportunidades logo no comecinho. Na primeira, Diego Gonçalves tentou surpreender o goleiro e quase marcou em arremate de fora da área. Na segunda, Everton levantou a bola na área, mas Marquinho não conseguiu acertar a cabeçada no gol.
O Cuiabá acordou com os sustos e começou a pelo menos buscar o gol. Mas o time não conseguia furar a defesa do Figueirense.
Já que o Dourado não oferecia perigo, o Figueira foi com tudo para cima em busca do gol. O time catarinense na base do toque de bola conseguiu criar boas oportunidades e pressionar o time do Cuiabá, mas faltou capricho na hora das finalizações.
Para não falar que o Dourado não teve nenhuma chance na etapa complementar, Jean Patrick bateu muito bem uma falta da entrada da área, a bola passou raspando a trave.
No último lance da partida, o Figueirense ainda chegou a fazer um gol com Marquinho em rebote do goleiro, mas o árbitro anulou marcando impedimento.

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