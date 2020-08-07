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Cuiabá e Brasil de Pelotas abrem a Série B

Dourado e Xavante se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), na Arena Pantanal...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 21:32

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 21:32

Crédito: Divulgação/Portal da Copa
A Série B vai começar. A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Cuiabá e Brasil de Pelotas medem forças na Arena Pantanal, que não terá torcida.Como chegam
Quando entrar em campo na estreia do torneio nacional, o Cuiabá vai quebrar um jejum de quase cinco meses sem pisar na grama da Arena Pantanal. Recentemente, o técnico Marcelo Chamusca testou a equipe em alguns amistosos e gostou do que viu.
Para a grande estreia, a ideia é manter a base e o zagueiro/capitão Anderson Conceição está de volta para comandar o setor defensivo.
Do outro lado, o Brasil de Pelotas decepcionou no Gauchão. A equipe não conseguiu passar da fase de grupos nos dois turnos e agora precisa dar uma resposta ao torcedor.
Para deixar a situação mais complicada, a equipe perdeu o clássico para o Pelotas no último compromisso antes da Série B.
Prováveis:
Cuiabá: João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis; Felipe Marques, Yago César e Jenison.
Brasil de Pelotas: Rafael Martins; João Ananias, Leandro Camilo, Luis Felipe e Bruno Santos; Jacone, Revson, Sousa e Simião; Luiz Henrique e Dellatorre.

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