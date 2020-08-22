Cuiabá derrota o Avaí e divide a liderança da Série B

Crédito: Divulgação/André Palma/Avaí

Na Ressacada, o Cuiabá aproveitou o momento ruim do Avaí e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Dourado chegou aos 10 pontos e divide a liderança com o Paraná. O Avaí é o 13º, com 3 pontos.Na próxima rodada, o Avaí visita o Oeste, em São Paulo. O Cuiabá recebe a Chapecoense, na Arena Pantanal.

O jogo

Os primeiros minutos do jogo foram agitados. Se o Avaí assustou em chute cruzado de Capa, a resposta do Cuiabá veio com Yago, que balançou a rede, mas do lado de fora.

Apesar de jogar fora de casa, o Cuiabá era melhor em campo e criava as melhores oportunidades. O placar só ficou inalterado devido ao goleiro Frigeri, que salvava o Leão.

Nos minutos finais, o Avaí teve a oportunidade de marcar através de Gaston Rodríguez, que pegou a sobra na grande área e chutou em cima de João Carlos.

Na etapa final o Dourado foi mortal no primeiro contra-ataque. Yago arrancou, chutou e a bola explodiu na zaga. Na sobra, Rafael Gava bateu forte e não deu chances ao goleiro, 1 a 0.

O empate do Avaí quase veio na saída de bola. Bruno Silva soltou uma bomba e balançou o poste defendido por João Carlos.