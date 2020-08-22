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futebol

Cuiabá derrota o Avaí e divide a liderança da Série B

Com dois gols de Rafael Gava, o Dourado bateu o Avaí na Ressacada...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 12:56

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 12:56

Crédito: Divulgação/André Palma/Avaí
Na Ressacada, o Cuiabá aproveitou o momento ruim do Avaí e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Dourado chegou aos 10 pontos e divide a liderança com o Paraná. O Avaí é o 13º, com 3 pontos.Na próxima rodada, o Avaí visita o Oeste, em São Paulo. O Cuiabá recebe a Chapecoense, na Arena Pantanal.
O jogo
Os primeiros minutos do jogo foram agitados. Se o Avaí assustou em chute cruzado de Capa, a resposta do Cuiabá veio com Yago, que balançou a rede, mas do lado de fora.
Apesar de jogar fora de casa, o Cuiabá era melhor em campo e criava as melhores oportunidades. O placar só ficou inalterado devido ao goleiro Frigeri, que salvava o Leão.
Nos minutos finais, o Avaí teve a oportunidade de marcar através de Gaston Rodríguez, que pegou a sobra na grande área e chutou em cima de João Carlos.
Na etapa final o Dourado foi mortal no primeiro contra-ataque. Yago arrancou, chutou e a bola explodiu na zaga. Na sobra, Rafael Gava bateu forte e não deu chances ao goleiro, 1 a 0.
O empate do Avaí quase veio na saída de bola. Bruno Silva soltou uma bomba e balançou o poste defendido por João Carlos.
Se o Leão encontrava dificuldades para criar e tentar empatar, o Cuiabá foi efetivo. No cruzamento de Hayner, a zaga do Avaí falhou e Rafael Gava aproveitou para ampliar o marcador, 2 a 0.

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