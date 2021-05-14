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CUFA e Corinthians fazem campanha para arrecadar 200 toneladas de alimentos em uma semana

Os alimentos arrecadados serão direcionados para o projeto Mães da Favela e distribuídos em favelas de São Paulo. Campanha tem apoio da Band e da Rede Globo...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 13:14
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A Central Única das Favelas (CUFA) e o Sport Club Corinthians Paulista, por meio de seu departamento de Responsabilidade Social, iniciarão uma nova campanha a fim de arrecadar alimentos para o projeto Mães da Favela.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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A partir da próxima segunda-feira, as doações poderão ser feitas tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Quem quiser participar deverá levar os alimentos para a Neo Química Arena, no bairro Artur Alvim, em São Paulo.
O objetivo é alcançar a marca de 200 toneladas de alimentos arrecadados. A entrega desses alimentos será feita no sábado, dia 22, quando as lideranças de pelo menos 660 favelas do Estado de SP vão recolher as doações e levá-las para as famílias atendidas pela CUFA.Durante a ação, a CUFA e o Corinthians também vão assinar oficialmente a sua parceria institucional para os próximos anos, na qual irão desenvolver ações sociais, culturais e esportivas para jovens das periferias de São Paulo.
- Juntos, estamos levando não só alimentos, mas um sentimento de orgulho e dignidade para dentro das favelas. Esse é o momento de unir forças com toda a sociedade, porque esse alimento que chega a esses lares em um momento tão crítico, salva vidas e dá esperança às pessoas - afirmou Celso Athayde, fundador da CUFA.
- Numa situação emergencial, a primeira medida que se tem que tomar é garantir a dignidade e a segurança alimentar dessas famílias. Temos orgulho de estarmos prontos para ajudar, como clube e torcida, naquilo que podemos fazer pelas necessidades das comunidades - afirmou Adilson Monteiro Alves, diretor do Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians.
As empresas parceiras que doarem mais de uma tonelada de alimentos para a campanha, assinarão na condição de parceiras. Já a assinatura de patrocinador será dada para aqueles que doarem uma quantidade maior do que 50 toneladas de alimentos. A iniciativa conta com a parceria da Band Contra a Fome e da Rede Globo. Para saber mais sobre a campanha, acesse o site: http://cufa.org.br/corinthians.php e acompanhe as redes sociais da CUFA e do Corinthians.
- A união de todos os setores da sociedade neste momento é essencial. Então essa ação com o Corinthians salvará muitas vidas, mas tão importante quanto esse momento, é a celebração da nossa parceria institucional e eu espero que ela seja por muitos anos - comemorou Marcivan Barreto, presidente estadual da CUFA São Paulo.

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