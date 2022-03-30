Cueva brilha, Peru bate Paraguai e vai à repescagem para Copa do Mundo

A vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo via Eliminatórias Sul-Americanas ficou com o Peru. Nesta terça-feira, os peruanos bateram o Paraguai por 2 a 0, em Lima, e fecharam a fase qualificatória na 5ª posição, com 24 pontos. Colômbia e Chile, que estavam na disputa, estão fora do Mundial no Qatar. Agora, a equipe treinada por Ricardo Gareca enfrenta Austrália ou Emirados Árabes para repetir o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela quinta vez, a segunda consecutiva.
>>> Veja como estão ficando os potes para o sorteio da Copa do MundoCUEVA DECISIVO!A primeira etapa foi toda peruana. A única chegada dos visitantes aconteceu em chute de Sebastián Ferreira, depois, o Paraguai não ameaçou. Totalmente dominante, o Peru não teve dificuldades para abrir 2 a 0 no placar. Cueva participou das duas jogadas, primeiro com cruzamento para Lapadula, que abriu o marcador. Mais tarde, para acertar um belo passe, que terminou no tento de Yotún.
ADMINISTROU!Na segunda etapa, a partida perdeu poder de fogo. O Paraguai ficou com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, porém não conseguia criar boas chances. Bem como, o Peru tentava contragolpes, mas nenhum mais incisivo. Aos 37', após cruzamento de Cueva encontrou o atacante bem posicionado na área, ele cabeceou firme e a bola bateu no travessão.