Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cueva brilha, Peru bate Paraguai e vai à repescagem para Copa do Mundo

Agora, peruanos enfrentam Austrália ou Emirados Árabes na última etapa antes da tentativa de voltar ao Mundial, como em 2018...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 22:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 22:34
A vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo via Eliminatórias Sul-Americanas ficou com o Peru. Nesta terça-feira, os peruanos bateram o Paraguai por 2 a 0, em Lima, e fecharam a fase qualificatória na 5ª posição, com 24 pontos. Colômbia e Chile, que estavam na disputa, estão fora do Mundial no Qatar. Agora, a equipe treinada por Ricardo Gareca enfrenta Austrália ou Emirados Árabes para repetir o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela quinta vez, a segunda consecutiva.
>>> Veja como estão ficando os potes para o sorteio da Copa do MundoCUEVA DECISIVO!A primeira etapa foi toda peruana. A única chegada dos visitantes aconteceu em chute de Sebastián Ferreira, depois, o Paraguai não ameaçou. Totalmente dominante, o Peru não teve dificuldades para abrir 2 a 0 no placar. Cueva participou das duas jogadas, primeiro com cruzamento para Lapadula, que abriu o marcador. Mais tarde, para acertar um belo passe, que terminou no tento de Yotún.
ADMINISTROU!Na segunda etapa, a partida perdeu poder de fogo. O Paraguai ficou com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, porém não conseguia criar boas chances. Bem como, o Peru tentava contragolpes, mas nenhum mais incisivo. Aos 37', após cruzamento de Cueva encontrou o atacante bem posicionado na área, ele cabeceou firme e a bola bateu no travessão.
Lapadula comemora o gol marcado pelo Peru sobre o Paraguai (Foto: AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados