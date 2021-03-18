Cuéllar está na mira do Grêmio, mas custo da transação é empecilho

Crédito: Jogador está no futebol árabe desde agosto de 2019 (Reprodução

Observando nomes que são considerados como capazes de aumentar o leque de opções no elenco, o Grêmio observa a situação do meio-campista colombiano Cuéllar, ex-Flamengo e que hoje defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação é do portal 'ge'.>Tabela de confrontos na LibertadoresAs primeiras apurações dão conta de que essa é a segunda vez que o clube gaúcho ventila a ideia de trazer o jogador novamente para o Brasil, tendo sido a primeira delas em setembro do ano passado onde a chance de negociação foi prontamente descartada pelo staff do atleta.

Dessa vez, tanto o jogador de 28 anos de idade como o Al-Hilal não iriam se opor a uma transação, mas os valores seriam, pelo menos por ora, bastante altos para a conclusão. Enquanto o clube gostaria de receber algo na casa dos quatro milhões de dólares (quase R$ 22 milhões) para cedê-lo de acordo com o que publicou o portal 'Goal', ainda haveria a necessidade do próprio Cuéllar aceitar uma considerável redução salarial.