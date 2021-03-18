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futebol

Cuéllar está na mira do Grêmio, mas custo da transação é empecilho

Informação é de que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, estaria disposto a negociar saída do meio-campista colombiano por R$ 22 milhões...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:49
Crédito: Jogador está no futebol árabe desde agosto de 2019 (Reprodução
Observando nomes que são considerados como capazes de aumentar o leque de opções no elenco, o Grêmio observa a situação do meio-campista colombiano Cuéllar, ex-Flamengo e que hoje defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação é do portal 'ge'.>Tabela de confrontos na LibertadoresAs primeiras apurações dão conta de que essa é a segunda vez que o clube gaúcho ventila a ideia de trazer o jogador novamente para o Brasil, tendo sido a primeira delas em setembro do ano passado onde a chance de negociação foi prontamente descartada pelo staff do atleta.
Dessa vez, tanto o jogador de 28 anos de idade como o Al-Hilal não iriam se opor a uma transação, mas os valores seriam, pelo menos por ora, bastante altos para a conclusão. Enquanto o clube gostaria de receber algo na casa dos quatro milhões de dólares (quase R$ 22 milhões) para cedê-lo de acordo com o que publicou o portal 'Goal', ainda haveria a necessidade do próprio Cuéllar aceitar uma considerável redução salarial.
Segundo informação do 'ge', os vencimento mensais do colombiano seriam de 208 mil dólares (quase R$ 1,2 milhão), totalizando 2,5 milhões de dólares anuais, algo que chegaria a R$ 14 milhões. Para se ter uma ideia da dimensão desses valores, atualmente a folha salarial do plantel principal do Imortal é orçada em algo próximo a R$ 12 milhões.

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