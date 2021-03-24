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Cuca volta aos trabalhos no Galo. Tardelli ainda segue em recuperação

O treinador do Atlético-MG estava acompanhando a saúde da mãe, Dona Nilde, que segue internada em Curitiba, lutando contra a Covid-19...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 16:41
Crédito: Cuca terá mais tempo para conhecer o elenco, pois o próximo jogo do Galo será no dia 1º de abril, contra a Caldense-(Mineirão/Divulgação
O Atlético-MG ganhou dois reforços para a semana cheia de trabalhos no clube. Os retornos do técnico Cuca e de seu auxiliar, Cuquinha, que voltaram de Curitiba, onde estavam acompanhando a saúde de Dona Nilde Stival, mãe da dupla, que luta contra a Covid-19.
Cuca esteve em campo orientando os trabalhos e terá tempo de conhecer melhor o elenco, já que até o dia 1º de abril, não haverá jogos para o alvinegro com a paralisação do Campeonato Mineiro. O treinador fez um trabalho em espaço reduzido com o elenco dividido em três grupos. Se houve a volta de Cuca, o Galo não pôde contar Diego Tardelli do treino mais uma vez. O atacante fez uma atividade específica na fisioterapia, para acelerar a recuperação em reta final de uma pequena lesão muscular na coxa direita. O próximo jogo do Atlético-MG está marcado para o dia 1º de abril, quinta-feira, contra a Caldense, fora de casa.

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