Cuca volta aos trabalhos no Galo. Tardelli ainda segue em recuperação

O Atlético-MG ganhou dois reforços para a semana cheia de trabalhos no clube. Os retornos do técnico Cuca e de seu auxiliar, Cuquinha, que voltaram de Curitiba, onde estavam acompanhando a saúde de Dona Nilde Stival, mãe da dupla, que luta contra a Covid-19.

Cuca esteve em campo orientando os trabalhos e terá tempo de conhecer melhor o elenco, já que até o dia 1º de abril, não haverá jogos para o alvinegro com a paralisação do Campeonato Mineiro. O treinador fez um trabalho em espaço reduzido com o elenco dividido em três grupos. Se houve a volta de Cuca, o Galo não pôde contar Diego Tardelli do treino mais uma vez. O atacante fez uma atividade específica na fisioterapia, para acelerar a recuperação em reta final de uma pequena lesão muscular na coxa direita. O próximo jogo do Atlético-MG está marcado para o dia 1º de abril, quinta-feira, contra a Caldense, fora de casa.