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Cuca volta a Curitiba para acompanhar a mãe, que está internada e luta contra a Covid-19

O treinador do Atlético-MG se apresentou ao clube esta semana, mas foi liberado após a vitória sobre o Coimbra, pelo Mineiro, para ver Dona Nilde,...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 12:00
Crédito: Cuca chegou ao Galo esta semana treinou, comandou o time e voltou a Curitiba para ver a mãe-(Pedro Souza/Atlético-MG
O técnico Cuca foi liberado após a vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, em sua estreia pelo Atlético-MG, na sexta-feira,19 de março, pelo Campeonato Mineiro, para viajar a Curitiba e acompanhar o estado de saúde de sua mãe, Dona Nilde, que está lutando contra a Covid-19 há mais de um mês. A mãe do treinador alvinegro está com um quadro de saúde delicado, apesar de ter tido melhora nos últimos dias. Cuca e seu irmão, Cuquinha, aproveitarão a paralisação do Estadual para ficar mais perto de Dona Nilde e da família. O Atlético-MG volta a treinar às 10h desta segunda-feira, 22, na Cidade do Galo. Com a pausa no Mineiro, o duelo contra a Caldense, fora de casa, não tem data definida por enquanto. Cuca chegou ao Atlético-MG na última segunda-feira,15, e foi apresentado na terça-feira, 16, uma semana depois do que estava programado pelo Galo, justamente pelo problema de saúde de Dona Nilde. Lucas Gonçalves e a comissão fixa do clube vão conduzir os trabalhos com a ausência do treinador. Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias.

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