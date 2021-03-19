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futebol

Cuca vê o desempenho do Galo contra o Coimbra bom na sua volta ao clube

O trienador destacou que a maioria dos jogadores que estiveram em campo nos 3 a 0 sobre a equipe de Contagem ainda estão sem o ritmo ideal de jogo...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 20:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 20:07
A volta de Cuca ao Galo foi concretizada com o treinador comandando o time pela primeira vez na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, nesta sexta-feira, 19 de março, no Mineirão. O treinador alvinegro falou de sua ideia de jogo com a escalação posta em campo e que o desempenho da equipe foi bom, já que a maioria dos atletas que jogaram ainda estavam sem ritmo de jogo, pois gozavam de uma folga mais longa e fizeram a primeira partida em 2021. Confira no vídeo acima as primeiras impressões do treinador atleticano. A volta de Cuca ao Galo foi com vitória sobre o Coimbra, no Mineirão-(Mineirão/Divulgação)

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