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Cuca vê goleada sobre o Cerro como a melhor sob o seu comando, mas diz: -'Ainda temos muito a evoluir'

O treinador do Galo também exaltou a boa sequência de resultados após um breve período de atuações inconstantes da equipe...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:18
A goleada do Atlético-MG sobre o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, deu a liderança da chave para o alvinegro, com sete pontos em três jogos. O resultado contra os paraguaios foi a “cereja do bolo” da equipe atleticana, que vem se recuperando na temporada, após alguns tropeços e atuações ruins. Nos últimos quatro jogos, contra Cerro Porteño, Tombense, América de Cali e Athletic, o Galo venceu todas.
Todavia, Cuca não se ilude com o momento e mesmo achando que o time fez sua melhor apresentação sob seu comando, o treinador disse que ainda há muito a evoluir. Confira nos vídeos da matéria os comentários do comandante atleticano. Cuca celebrou o momento do Galo, mas ainda acha que o time precisa evoluir-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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