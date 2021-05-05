Cuca vê goleada sobre o Cerro como a melhor sob o seu comando, mas diz: -'Ainda temos muito a evoluir'

A goleada do Atlético-MG sobre o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, deu a liderança da chave para o alvinegro, com sete pontos em três jogos. O resultado contra os paraguaios foi a “cereja do bolo” da equipe atleticana, que vem se recuperando na temporada, após alguns tropeços e atuações ruins. Nos últimos quatro jogos, contra Cerro Porteño, Tombense, América de Cali e Athletic, o Galo venceu todas.