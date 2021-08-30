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futebol

Cuca vê estreia de Diego Costa como prematura, mas reconhece a sua boa partida: 'foi fundamental'

O treinador lamentou o empate com o Red Bull Bragantino  e viu sua equipe muito superior aos paulistas...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 16:23
A estreia de Diego Costa ainda repercute de forma positiva. O atacante fez o gol de empate do Galo diante do Red Bull Bragantino, pela 18ª rodada do Brasileiro. O técnico Cuca comentou sobre o primeiro jogo de Diego e revelou que foi prematuro, mas que a resposta do atleta foi muito boa, fundamental para a equipe mineira. Diego evitou a derrota do Atlético e Cuca celebrou isso, mas lamentou o empate, já que o Galo foi muito superior ao Massa Bruta, Só em finalizações foram 26 dos mineiros contra 8 dos paulistas. Em escanteios, a goleada também foi grande: 17 a 1. Para o comandante alvinegro, sua equipe tomou conta do jogo. Confira nos vídeos as análises do treinador atleticano. Diego entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate do alvinegro diante do Red Bull Bragantino-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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