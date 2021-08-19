Cuca vê equipe ‘mais cascuda’ após superar Boca Juniors e River Plate: 'Duas equipes tradicionalíssimas'

Um time “cascudo”. Assim pode ser definido o Atlético-MG, que derrotou o River Plate por 3 a 0, gols de Zaracho, que marcou duas vezes com Hulk completando o placar. Essa foi a definição do técnico Cuca, destacando a postura da equipe atleticana diante de duas potências sul-americanas. O próprio River e o Boca Juniors, que foi eliminado pelo Galo nas oitavas de final da Libertadores. As classificações em sequência em cima de gigantes argentinos mostrou que o Atlético está pronto para as semifinais diante do Palmeiras, nos dias 21 e 28 de setembro, com a equipe mineira decidindo uma vaga à grande final em casa. O Galo despachou dois gigantes do futebol sul-americano, Boca e River, na mesma competição, fato inédito entre times brasileiros e da América do Sul. Somente o Independiente Del Valle havia conseguido esse feito, em 2016, também na Libertadores. Cuca também celebrou a fase atleticana e afirmou que seus jogadores devem aproveitar o máximo possível desse momento especial. Confira nos vídeos, as avaliações do treinador do Galo. Cuca celebrou seus jogadores e a postura deles em campo diante de gois gigantes da América do Sul-(Pedro Souza/Atlético-MG)