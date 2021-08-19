Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cuca vê equipe ‘mais cascuda’ após superar Boca Juniors e River Plate: 'Duas equipes tradicionalíssimas'
futebol

Cuca vê equipe ‘mais cascuda’ após superar Boca Juniors e River Plate: 'Duas equipes tradicionalíssimas'

O treinador celebrou o triunfo sobre os argentinos e exaltou a boa fase na temporada: "temos de aproveitar o máximo possísvel"...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 09:00
Um time “cascudo”. Assim pode ser definido o Atlético-MG, que derrotou o River Plate por 3 a 0, gols de Zaracho, que marcou duas vezes com Hulk completando o placar. Essa foi a definição do técnico Cuca, destacando a postura da equipe atleticana diante de duas potências sul-americanas. O próprio River e o Boca Juniors, que foi eliminado pelo Galo nas oitavas de final da Libertadores. As classificações em sequência em cima de gigantes argentinos mostrou que o Atlético está pronto para as semifinais diante do Palmeiras, nos dias 21 e 28 de setembro, com a equipe mineira decidindo uma vaga à grande final em casa. O Galo despachou dois gigantes do futebol sul-americano, Boca e River, na mesma competição, fato inédito entre times brasileiros e da América do Sul. Somente o Independiente Del Valle havia conseguido esse feito, em 2016, também na Libertadores. Cuca também celebrou a fase atleticana e afirmou que seus jogadores devem aproveitar o máximo possível desse momento especial. Confira nos vídeos, as avaliações do treinador do Galo. Cuca celebrou seus jogadores e a postura deles em campo diante de gois gigantes da América do Sul-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados