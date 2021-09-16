Cuca vê dois tempos distintos na vitória sobre o Fluminense e destaca mudança de postura no 2º tempo

O Atlético-MG está nas semifinais da Copa do Brasil após superar o Fluminense nos dois jogos das quartas de final do maior mata-mata nacional com 2 a 1 no duelo do rio e 1 a 0 na volta, em BH.

Para o técnico Cuca, a equipe mineira soube administrar os jogos e no caso específico da partida em casa, teve uma mudança de postura muito positiva do primeiro para o segundo tempo, o que foi determinante para o resultado do jogo e por consequência, para confirmar a vaga na fase seguinte do torneio.

O comandante do Galo elogiou a versatilidade em campo, com sua equipe não se acomodando na marcação do Flu, o que permitiu uma mudança no estilo de jogo, evitando que o rival tivesse mais chances de chegar ao gol de Everson.