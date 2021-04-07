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Cuca vê conjunto do Galo melhor, mas prega cautela para o clássico contra o Cruzeiro: 'vamos fazer o nosso melhor no domingo'

O treinador também analisou o desempenho ruim do time no início do duelo contra o Pouso Alegre no Mineirão...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 19:39
O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. O Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, nesta quarta-feira, 7 de abril, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual. Para Cuca, o duelo poderia ter sido menos trabalhoso e viu falhas na equipe diante do time do Sul de Minas, que teve alguns momentos de perigo contra a meta de Everson.
Entretanto, o treinador do Galo viu uma melhora no conjunto da equipe, mas pregou cautela para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, pela nona rodada da competição. Confira mais de Cuca nos vídeos da matéria. Cuca falou que o conjunto do Atlético-MG é melhor, mas não quer entrar em "oba-oba" com favoritismo diante do Cruzeiro(Pedro Souza/Atlético-MG)

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