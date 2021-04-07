Cuca vê conjunto do Galo melhor, mas prega cautela para o clássico contra o Cruzeiro: 'vamos fazer o nosso melhor no domingo'

O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. O Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, nesta quarta-feira, 7 de abril, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual. Para Cuca, o duelo poderia ter sido menos trabalhoso e viu falhas na equipe diante do time do Sul de Minas, que teve alguns momentos de perigo contra a meta de Everson.