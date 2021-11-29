Cuca sobre suposto favorecimento ao Galo após marcação de pênalti: 'O Var e o árbitro entenderam que foi'

O Atlético-MG teve 10 pênaltis marcados ao seu favor neste Campeonato Brasileiro. O volume e as formas como foram anotados as penalidades despertaram algumas dúvidas, principalmente nos rivais do Galo, que claro, questionam as marcações. Para o técnico Cuca, não há favorecimento para o seu time e o pênalti marcado contra o Fluminense, aconteceu na visão da arbitragem. Independemente das polêmicas, o time mineiro pode soltar oficialmente o grito de campeão nesta terça-feira, caso o Flamengo, que encara o Ceará pelo Brasileiro, não derrote o Vozão. O Galo está com 78 pontos, 11 a mais do que o Fla, que tem 67. Qualquer tropeço Rubro-Negro encerra a disputa de 2021, garantindo o sonhado bicampeonato, que não vem para o Atlético desde 1971. Cuca está segurando a ansiedade, mas já vê o título quase na mão do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)