Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cuca sobre suposto favorecimento ao Galo após marcação de pênalti: 'O Var e o árbitro entenderam que foi'
futebol

Cuca sobre suposto favorecimento ao Galo após marcação de pênalti: 'O Var e o árbitro entenderam que foi'

O treinador do Galo rechaça que sua equipe esteja sendo beneficiada pela arbitragem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 19:58

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:58

O Atlético-MG teve 10 pênaltis marcados ao seu favor neste Campeonato Brasileiro. O volume e as formas como foram anotados as penalidades despertaram algumas dúvidas, principalmente nos rivais do Galo, que claro, questionam as marcações. Para o técnico Cuca, não há favorecimento para o seu time e o pênalti marcado contra o Fluminense, aconteceu na visão da arbitragem. Independemente das polêmicas, o time mineiro pode soltar oficialmente o grito de campeão nesta terça-feira, caso o Flamengo, que encara o Ceará pelo Brasileiro, não derrote o Vozão. O Galo está com 78 pontos, 11 a mais do que o Fla, que tem 67. Qualquer tropeço Rubro-Negro encerra a disputa de 2021, garantindo o sonhado bicampeonato, que não vem para o Atlético desde 1971. Cuca está segurando a ansiedade, mas já vê o título quase na mão do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados