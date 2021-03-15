Cuca será apresentado como técnico do Galo nesta terça-feira

O técnico Cuca vai chegar ao Atlético-MG nesta terça-feira, 16 de março, uma semana depois do adiamento da sua apresentação em virtude de problemas pessoais. O treinador está auxiliando sua mãe, Dona Nilde Stival, que luta contra a Covid-19. Cuca foi anunciado no início do mês, mas não conseguiu assumir o time, que foi comandado nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro por Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do Atlético. Caso não seja possível ter Cuca nesta terça-feira, o Galo pretende apresentá-lo ainda esta semana para dar início aos trabalhos, visando principalmente a estreia na Libertadores da América, que começa em abril. A informação sobre a previsão de chegada de Cuca foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O contrato de Cuca com o Atlético-MG vai até 2023 com possibilidade de renovação por mais um ano. O treinador retornou ao clube após quase oito anos de ausência.