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futebol

Cuca será apresentado como técnico do Galo nesta terça-feira

O clube se prepara para receber o treinador, que ainda está em Curitiba, cuidando da mãe, em quatro delicado de Covid-19...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 19:01
Crédito: Cuca ainda não se apresentou ao Atlético-MG devido ao quadro de saúde de sua mãe, Dona Nilde-(Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca vai chegar ao Atlético-MG nesta terça-feira, 16 de março, uma semana depois do adiamento da sua apresentação em virtude de problemas pessoais. O treinador está auxiliando sua mãe, Dona Nilde Stival, que luta contra a Covid-19. Cuca foi anunciado no início do mês, mas não conseguiu assumir o time, que foi comandado nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro por Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do Atlético. Caso não seja possível ter Cuca nesta terça-feira, o Galo pretende apresentá-lo ainda esta semana para dar início aos trabalhos, visando principalmente a estreia na Libertadores da América, que começa em abril. A informação sobre a previsão de chegada de Cuca foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O contrato de Cuca com o Atlético-MG vai até 2023 com possibilidade de renovação por mais um ano. O treinador retornou ao clube após quase oito anos de ausência.

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