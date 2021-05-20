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futebol

Cuca se irrita com pergunta sobre a situação da renovação do contrato do atacante Diego Tardelli

O treinador não gostou do questionamento, pois o jogador não entrou em campo na vitória sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 14:13
Crédito: Cuca afirmou que o jornalista "gastou" sua pergunta na coletiva com um assunto fora de contexto-(Pedro Souza/Atlético-MG
O técnico Cuca ficou irritado mais uma vez com uma pergunta feita a ele em sua coletiva pós-jogo, no Atlético-MG. O treinador ficou contrariado com um questionamento sobre o contrato de Diego Tardelli, que não jogou diante do Cerro Porteño-PAR, pela Libertadores, por estar com um problema físico. O contrato do jogador se encerra no fim do mês e ainda não há uma posição do Galo sobre se haverá ou não renovação do acordo com o jogador, de 35 anos, que pouco atuou desde que voltou ao clube mineiro, em 2020. Cuca ironizou o jornalista, alegando que ele “gastou” sua pergunta com o assunto após a vitória atleticana por 1 a 0, gol de Keno, que garantiu ao alvinegro o primeiro lugar do Grupo H e manteve as chances do time ser o melhor de todos na fase de grupos do torneio, bastando vencer o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima terça-feira, 25 de maio, no Mineirão. Confira no vídeo acima a reação do treinador do Atlético.

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