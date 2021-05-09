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Cuca se diz contra vacinação para times de futebol no momento, enquanto o Galo se posiciona a favor

O treinador foi na contramão do clube mineiro, que acha válido imunizar atletas como pretende fazer a Conmebol com seus afiliados...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 16:58
Crédito: Cuca é contrário a vacinação de clubes neste momento, como pretende a Conmebol-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG se posicionou a favor de receber doses de vacinas ofertadas pela Conmebol, que pretende imunizar clubes que estão em suas competições. O xará de Goiás, o Atlético-GO foi o primeiro clube brasileiro a ser vacinado, gerando uma discussão sobre a prioridade na fila das doses contra a Covid-19. O técnico Cuca se posicionou de forma contrária ao ato da entidade sul-americana, que recebeu 50 mil doses da Coronavac, que tem sido aplicada no Brasil para combater a pandemia no país. O treinador foi contra o que o Galo pensa sobre o assunto e disse que abriria mão para outras pessoas, que teriam mais pressa para serem imunizadas. -É um tema importante e delicado. Eu, sinceramente, se eu pudesse abrir mão da vacina para dar para alguém esteja numa condição que tem uma necessidade maior que a minha, eu abriria mão. Acho que todos nós aqui do clube e do futebol abririam- disse o técnico que se mostra contrário a dar privilégios aos jogadores e membros do clubes de futebol. -A gente não manda né, nós obedecemos. Corremos um risco maior por estar sempre em avião cheio, estar sempre se deslocando de um lado para o outro, mas eu acho que teria prioridades mais importantes do que nós para tomar vacina-completou o treinador. A posição de Cuca é forte, pois ele teve Covid-19 em 2020 e sua mãe, Dona Nilde Stival, ficou 75 dias internada devido às consequências da doença. Posicionamento do Galo​O Atlético-MG se posicionou a favor, em declaração via assessoria, -É uma oferta da Conmebol, que não tem nada de incorreta ou reprovável. Não são vacinas desviadas de outra finalidade-justificou o clube, que afirmou não ter recebido qualquer comunicação sobre o assunto da entidade.

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