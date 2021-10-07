Cuca reconhece queda de rendimento de Nacho e erros em tomadas de decisões de Hulk no ataque

Nacho Fernández e Hulk não tem conseguido entregar bons desempenhos nos últimos jogos do Atlético-MG. E, o motivo principal da queda de rendimento é o desgaste físico e mental segundo o técnico Cuca.

Diante do momento instável dos seus principais jogadores, Cuca quer dar confiança para recuperar o futebol da dupla neste momento decisivo da temporada, quando o clube está firme na disputa pelo título Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil.