Cuca rebate cobrança de Hulk: 'Você dá sequência quando tem o jogador dando todo o respaldo'

O atacante Hulk fez uma cobrança pública para ter mais tempo em campo após a vitória do Atlético-MG sobre o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. E, o técnico Cuca rebateu a fala do seu comandado na sua coletiva, dizendo que para que haja mais tempo jogando, precisa ter reciprocidade. -A sequência de minutos é recíproca. Você dá a sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo. Não que ele não esteja dando o respaldo. Mas eu, junto dele, tenho o Savarino que joga por ali, tenho o Savinho, tenho o Sasha, o Vargas. Então, são disputas que ocorrem. Eu tento ser o mais correto e coerente possível com todos-disse Cuca, que só soube da fala de Hulk durante sua coletiva. - Não ouvi isso (a fala de Hulk), mas ontem tive uma conversa com ele antes do treinamento. Perguntei a ele em qual posição ele queria jogar. Ficou decidido que ele iria jogar de 9. Depois, no decorrer do jogo, vi que ele estava com certa dificuldade ali, e coloquei ele na ponta direita, colocando o Sasha (como centroavante), depois vi que o lateral esquerdo estava avançando muito e trazendo perigo para nós. Aí coloquei o Savarino na direita, voltei o Hulk para centroavante-disse o treinador, para prosseguir: - Como eu havia prometido para ele ontem, ele iria jogar os 90 minutos, independentemente de bem ou mal, pra ele ter essa segurança, pra não ficar preocupado em ser substituído. Essa tranquilidade eu passei pra ele. Agora, a sequência de minutos é recíproca. Você dá a sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo. Não que ele não esteja dando o respaldo. Mas eu, junto dele, tenho o Savarino que joga por ali, tenho o Savinho, tenho o Sasha, o Vargas. Então, são disputas que ocorrem. Eu tento ser o mais correto e coerente possível com todos-disse Cuca, que se defendeu, falando que Hulk tem atuado com frequência. - Ele (Hulk) jogou praticamente todas as partidas comigo. Se não de titular, entrando nelas. E hoje tem o scout. O scout nada mais é que o raio-x do jogo. Hoje mesmo, pego o scout, olho o tape, olho o que o jogador fez no jogo inteiro, faço comparativo com os outros, para daí ter a minha escalação. Eu tento cuidar de todos homogeneamente. Não cuido individualmente, separado de um em detrimento ao outro. Cuido de todos iguais, e com o Hulk também é assim. Próximos jogos O Galo entra em campo na terça-feira, 27 de abril, às 19h15, contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. A primeira partida das semifinais será no próximo fim de semana, dia 1º ou 2 de maio. O rival do alvinegro será conhecido ao fim da 11ª rodada do Estadual.