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Cuca quer 'pagar' promessa de Telê por título Brasileiro do Galo

O treinador manifestou o desejo de ir a pé de Belo Horizonte até Congonhas, Terra dos Profetas de Aleijadinho, a pouco mais de 100km da capital mineira...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:59

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:59

Em 1971, ano do primeiro, e único título até agora, do Atlético-MG, então treinador, o multicampeão Telê Santana prometeu, para agradecer a conquista, ir de de Belo Horizonte a Congonhas a pé é o que prometeu. Porém, Telê não fez o trajeto todo, de cerca de 100 km distância da capital mineira até a terra dos Profetas de Aleijadinho. O comandante iniciou a caminhada, mas seguiu o restante no carro da polícia, que escoltava a comitiva do técnico.
Muito religioso, o atual treinador do Galo, Cuca, se disse disposto a “pagar a conta” de Telê, desde que haja um um acordo com a família de Telê Santana, para não haver nenhum mal entendido.
-Vou sim. Vou escondido de vocês (imprensa) para não fazer propaganda. Vamos combinar com a família do Telê. Se for acordo de todos, vou com o maior prazer. Já falei com o presidente para olhar isso. Mas vou sim- disse- Cuca.Cuca, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, sempre usa camisas e objetos relacionados à santa quando está nos jogo do Galo. Apesar do título estar bem perto, Cuca evita o “já ganhou” e qualquer promessa pela conquista alvinegra do Brasileiro depois de 50 anos. -Promessa não fiz. Tenho fé. Tenho a camisa da Nossa Senhora, que esteve comigo na Libertadores inteira. Mas tenho posto Nossa Senhora a frente de tudo nesse caminho lindo que estamos fazendo aqui-completou.
Crédito: Muitoreligioso,Cuca,quer"quitardívida"deTelêSantana,feitaem1971,quandooalvinegrofoiotreinadorcampeãocomoalvinegro-(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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