Cuca quer 'pagar' promessa de Telê por título Brasileiro do Galo

Em 1971, ano do primeiro, e único título até agora, do Atlético-MG, então treinador, o multicampeão Telê Santana prometeu, para agradecer a conquista, ir de de Belo Horizonte a Congonhas a pé é o que prometeu. Porém, Telê não fez o trajeto todo, de cerca de 100 km distância da capital mineira até a terra dos Profetas de Aleijadinho. O comandante iniciou a caminhada, mas seguiu o restante no carro da polícia, que escoltava a comitiva do técnico.

-Vou sim. Vou escondido de vocês (imprensa) para não fazer propaganda. Vamos combinar com a família do Telê. Se for acordo de todos, vou com o maior prazer. Já falei com o presidente para olhar isso. Mas vou sim- disse- Cuca.Cuca, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, sempre usa camisas e objetos relacionados à santa quando está nos jogo do Galo. Apesar do título estar bem perto, Cuca evita o “já ganhou” e qualquer promessa pela conquista alvinegra do Brasileiro depois de 50 anos. -Promessa não fiz. Tenho fé. Tenho a camisa da Nossa Senhora, que esteve comigo na Libertadores inteira. Mas tenho posto Nossa Senhora a frente de tudo nesse caminho lindo que estamos fazendo aqui-completou.